Пушистые наследники: эрмитажные коты неожиданно разбогатели

В Санкт-Петербурге есть особенные коты — эрмитажные, живущие в подвалах одного из самых знаменитых музеев мира. Они давно стали настоящими любимцами горожан и туристов.

Но мало кто знает, что этим пушистым обитателям Эрмитажа недавно посчастливилось получить наследство! И не простое, а от французского мецената.

От кого наследство

Кристоф Батар — человек, о котором известно немного, но его любовь к котам стала настоящим подарком для Эрмитажа. Весной 2020 года он скончался от рака, оставив после себя завещание.

Летом того же года петербургский музей получил письмо с уведомлением о наследстве, которое меценат решил выделить именно пушистым жителям Эрмитажа, сообщает сайт Фиеста.

На что направят деньги

Сумма наследства, которое получили петербургские котики — это около 3000 евро. Правда, из-за налогов во Франции, около 60% этой суммы осталось там, а остальное перевели на специальный счет.

Деньги, скорее всего, пойдут на их лечение и уход — ведь даже музейные коты нуждаются в медицинской помощи и хорошем питании.

Первый случай в истории музея

Этот случай стал первым в истории Эрмитажа, когда коты получили наследство от иностранного благотворителя. Ранее музей сотрудничал с разными меценатами, но никто не оставлял котам наследство.

Родственников Батара планируют пригласить в музей, чтобы познакомить с пушистыми наследниками и показать, как заботятся о котах.

Что делают коты в Эрмитаже

Эрмитажные коты живут в подвалах музея, где они охраняют произведения искусства от грызунов. Несмотря на такое «рабочее место», для них созданы комфортные условия.

Теперь же у них появился еще один источник поддержки — наследство от доброго француза, который, хоть и не был с ними лично знаком, но очень любил животных.

Есть информация, что меценат оставил наследство не только петербургским котикам, но и другим представителям защитников животных.

Так что, если вы когда-нибудь прогуливаетесь по Эрмитажу и видите этих пушистых сторожей, знайте: они не просто музейные коты, а настоящие наследники международной заботы и любви.