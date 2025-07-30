Артезианская вода — не гарантия: что плавает в дачной скважине

Как не отравить себя водой из собственного источника?

Собственная скважина на дачном участке — безусловно, ценное приобретение.

Однако многие ли задумываются о том, что глубина скважины вовсе не гарантирует чистоту воды, а даже артезианские источники могут таить в себе опасность для здоровья?

Подземные воды: типы и особенности

Возить воду из города — затратное и неудобное решение. Да и доступ к общественным источникам в СНТ не всегда комфортен.

Однако, по данным Роспотребнадзора, 27% проб питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения в России не соответствуют санитарно-химическим требованиям. В некоторых регионах этот показатель достигает и вовсе 50%.

Показатель Значение (%) Комментарии Удельный вес проб с превышением норм 27,86 Стабильный уровень за последние 10 лет Бактериологическая опасность (среднее) 16,54 Среди всех регионов Регионы с высокими показателями (>40%) - Особо проблемные области — Тверская область 52,84 Максимальное превышение бактериологической опасности — Рязанская область 50,00 Очень высокий уровень загрязнения — Ярославская область 46,79 Значительное превышение норм — Нижегородская область 44,98 В зоне высокого бактериологического риска

Как же не ошибиться при бурении скважины и что важно знать о подземных водах?

Об этом рассказывает Александр Сурков, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политехнического университета, кандидат технических наук.

По словам ученого, подземные воды, в отличие от рек и озер, традиционно считаются более надежным источником питьевой воды.

Они меньше подвержены влиянию погодных условий и защищены плотными слоями почвы и горными породами от попадания промышленных и бытовых отходов.

Александр Сурков выделяет несколько типов подземных вод: почвенные, слои верховодки и грунтовые.

Именно грунтовые воды чаще всего добываются через колодцы и скважины. Глубже залегают межпластовые воды, заключенные между водоупорными слоями.

Тип скважины Глубина Дебет воды Стоимость обустройства Срок службы Назначение Абиссинская До 25 м Низкий Самая низкая 10–15 лет Сезонное, полив Песчаная (фильтровая) 15–40 м Средний Средняя 10–20 лет Сезонное/огород, полив Артезианская 70–350 м Высокий, стабильный Самая высокая До 50 лет Постоянное водоснабжение

Опасные регионы и выбор места

В России действуют строгие санитарные нормы, регламентирующие безопасность воды.

«Особую тревогу вызывает рост паразитологического загрязнения. Эти проблемы напрямую отражаются на здоровье населения: только в 2024 году зарегистрировано 7 вспышек острых кишечных инфекций водного характера, пострадало 1326 человек», — говорит эксперт.

Важно правильно выбрать место для бурения. Необходимо учитывать геологические особенности участка, глубину залегания водоносного слоя, тип грунта, а также санитарные нормы и расположение ближайших объектов.

Бурение скважины на дачном или придомовом участке не допускается, если рядом с будущим местом забора воды находятся источники органических загрязнений.

«К ним относятся выгребные ямы, скотомогильники, кладбища, места захоронения медицинских отходов», — подчеркивает эксперт ПНИПУ в беседе с "Доктор Питер".

Неверный выбор места может привести к серьезным последствиям: от недолговечности скважины до загрязнения воды, опасного для здоровья.

Поэтому, как советует эксперт, необходимо обращаться к специалистам.

Мифы о глубине и скрытая угроза

Бытует мнение, что чем глубже скважина, тем вода чище. Однако это миф.

Глубокие скважины могут содержать растворенные железо, марганец, соли жесткости и другие примеси, требующие дополнительной очистки.

В неглубоких же могут присутствовать болезнетворные бактерии, органические загрязнения и избыток минеральных солей.

Важно понимать, что подземные воды могут нести скрытую угрозу — природную радиоактивность.

Проходя через горные породы, вода растворяет содержащиеся в них радиоактивные элементы, такие как радон, уран и радий.

Наиболее опасен радон — невидимый газ без запаха, попадание которого в организм с водой увеличивает риск развития рака, особенно легких.

Источником радиации могут стать и техногенные загрязнения в районах, где велась добыча радиоактивных руд или работали промышленные предприятия.

Анализ воды и защита от опасностей

Для защиты себя и близких необходимо провести радиологический анализ воды в специализированной лаборатории, определив альфа- и бета-активность, а также концентрацию радона, радия и урана.