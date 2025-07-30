Артезианская вода — не гарантия: что плавает в дачной скважине

Собственная скважина на дачном участке — безусловно, ценное приобретение.
Однако многие ли задумываются о том, что глубина скважины вовсе не гарантирует чистоту воды, а даже артезианские источники могут таить в себе опасность для здоровья?
Подземные воды: типы и особенности
Возить воду из города — затратное и неудобное решение. Да и доступ к общественным источникам в СНТ не всегда комфортен.
Однако, по данным Роспотребнадзора, 27% проб питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения в России не соответствуют санитарно-химическим требованиям. В некоторых регионах этот показатель достигает и вовсе 50%.
|Показатель
|Значение (%)
|Комментарии
|Удельный вес проб с превышением норм
|27,86
|Стабильный уровень за последние 10 лет
|Бактериологическая опасность (среднее)
|16,54
|Среди всех регионов
|Регионы с высокими показателями (>40%)
|-
|Особо проблемные области
|— Тверская область
|52,84
|Максимальное превышение бактериологической опасности
|— Рязанская область
|50,00
|Очень высокий уровень загрязнения
|— Ярославская область
|46,79
|Значительное превышение норм
|— Нижегородская область
|44,98
|В зоне высокого бактериологического риска
Как же не ошибиться при бурении скважины и что важно знать о подземных водах?
Об этом рассказывает Александр Сурков, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политехнического университета, кандидат технических наук.
По словам ученого, подземные воды, в отличие от рек и озер, традиционно считаются более надежным источником питьевой воды.
Они меньше подвержены влиянию погодных условий и защищены плотными слоями почвы и горными породами от попадания промышленных и бытовых отходов.
Александр Сурков выделяет несколько типов подземных вод: почвенные, слои верховодки и грунтовые.
Именно грунтовые воды чаще всего добываются через колодцы и скважины. Глубже залегают межпластовые воды, заключенные между водоупорными слоями.
|Тип скважины
|Глубина
|Дебет воды
|Стоимость обустройства
|Срок службы
|Назначение
|Абиссинская
|До 25 м
|Низкий
|Самая низкая
|10–15 лет
|Сезонное, полив
|Песчаная (фильтровая)
|15–40 м
|Средний
|Средняя
|10–20 лет
|Сезонное/огород, полив
|Артезианская
|70–350 м
|Высокий, стабильный
|Самая высокая
|До 50 лет
|Постоянное водоснабжение
Опасные регионы и выбор места
В России действуют строгие санитарные нормы, регламентирующие безопасность воды.
«Особую тревогу вызывает рост паразитологического загрязнения. Эти проблемы напрямую отражаются на здоровье населения: только в 2024 году зарегистрировано 7 вспышек острых кишечных инфекций водного характера, пострадало 1326 человек», — говорит эксперт.
Важно правильно выбрать место для бурения. Необходимо учитывать геологические особенности участка, глубину залегания водоносного слоя, тип грунта, а также санитарные нормы и расположение ближайших объектов.
Бурение скважины на дачном или придомовом участке не допускается, если рядом с будущим местом забора воды находятся источники органических загрязнений.
«К ним относятся выгребные ямы, скотомогильники, кладбища, места захоронения медицинских отходов», — подчеркивает эксперт ПНИПУ в беседе с "Доктор Питер".
Неверный выбор места может привести к серьезным последствиям: от недолговечности скважины до загрязнения воды, опасного для здоровья.
Поэтому, как советует эксперт, необходимо обращаться к специалистам.
Мифы о глубине и скрытая угроза
Бытует мнение, что чем глубже скважина, тем вода чище. Однако это миф.
Глубокие скважины могут содержать растворенные железо, марганец, соли жесткости и другие примеси, требующие дополнительной очистки.
В неглубоких же могут присутствовать болезнетворные бактерии, органические загрязнения и избыток минеральных солей.
Важно понимать, что подземные воды могут нести скрытую угрозу — природную радиоактивность.
Проходя через горные породы, вода растворяет содержащиеся в них радиоактивные элементы, такие как радон, уран и радий.
Наиболее опасен радон — невидимый газ без запаха, попадание которого в организм с водой увеличивает риск развития рака, особенно легких.
Источником радиации могут стать и техногенные загрязнения в районах, где велась добыча радиоактивных руд или работали промышленные предприятия.
Анализ воды и защита от опасностей
Для защиты себя и близких необходимо провести радиологический анализ воды в специализированной лаборатории, определив альфа- и бета-активность, а также концентрацию радона, радия и урана.
«В России безопасной считается вода с альфа-активностью до 0,2 Бк/кг, что строже европейских норм. По суммарной бета-активности у всех стран одинаковый первичный критерий оценки качества — единица. Если показатели превышены, потребуется установка специальных фильтров», — подытожил ученый.