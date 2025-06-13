Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки

Скобелевские биточки — это классическое мясное блюдо, которое сочетает в себе нежность телятины и сливочный вкус. Этот рецепт, связанный с именем легендарного русского генерала Михаила Скобелева, пришел из царских времен и до сих пор пользуется заслуженной популярностью благодаря своей простоте и насыщенному вкусу.
Приготовить биточки по-скобелевски несложно. Шеф-повар Ивар Кудряшов поделился с «Городовым» своим рецептом этого вкусного блюда.
Ингредиенты
Фарш
|Ингредиент
|Количество
|Телятина (можно взять куриное мясо)
|800 гр
|Шпик или говяжий жир (если взяли курицу, то можно ее перекрутить прямо с кожей)
|120−150 гр
|Черствый белый хлеб без корки
|150 гр
|Репчатый лук
|250 гр
|Сливки жирностью не менее 20%
|150 гр
|Желток
|1 шт
|Соль
|по вкусу
|Перец
|по вкусу
|Топленое масло
|для жарки
|Мука
|100 гр для панировки
Лизон
|Ингредиент
|Количество
|Яйцо
|2 шт
|Вода или молоко
|150–200 мл
|Соль
|по вкусу
Соус
|Ингредиент
|Количество
|Мука
|50 гр
|Сметана
|4-5 ст.л.
|Соль
|по вкусу
|Свежий горошек
|200-300 гр
Приготовление
- Хлеб замочить в сливках;
- Через мясорубку пропустить мясо, жир, лук и размоченный хлеб;
- Посолить и поперчить фарш;
- Отбить фарш;
- Сформировать шарики весом примерно 100−120 грамм;
- Из шариков сделать биточки;
- В отдельной миске взбить яйца;
- Добавить в яйца молоко или воду и соль;
- Перемешать лизон;
- Биточки опустить в лизон;
- Обвалять биточки в муке;
- Отправить их обжариваться на сковороду, где уже разогрето топленое масло;
- Обжарить биточки с обеих сторон до румяности;
- Затем отправить биточки в духовку на 2-7 минут;
- На ту сковороду, где жарились биточки, добавить 50 грамм муки;
- Интенсивно ее обжарить, быстро помешивая;
- Добавить к муке сметану;
- Как только все затянется добавить соль и горошек;
- Залить этим соусом биточки.