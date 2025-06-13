Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки

Скобелевские биточки — это классическое мясное блюдо, которое сочетает в себе нежность телятины и сливочный вкус. Этот рецепт, связанный с именем легендарного русского генерала Михаила Скобелева, пришел из царских времен и до сих пор пользуется заслуженной популярностью благодаря своей простоте и насыщенному вкусу.

Приготовить биточки по-скобелевски несложно. Шеф-повар Ивар Кудряшов поделился с «Городовым» своим рецептом этого вкусного блюда.

Ингредиенты

Фарш

Ингредиент Количество Телятина (можно взять куриное мясо) 800 гр Шпик или говяжий жир (если взяли курицу, то можно ее перекрутить прямо с кожей) 120−150 гр Черствый белый хлеб без корки 150 гр Репчатый лук 250 гр Сливки жирностью не менее 20% 150 гр Желток 1 шт Соль по вкусу Перец по вкусу Топленое масло для жарки Мука 100 гр для панировки

Лизон

Ингредиент Количество Яйцо 2 шт Вода или молоко 150–200 мл Соль по вкусу

Соус

Ингредиент Количество Мука 50 гр Сметана 4-5 ст.л. Соль по вкусу Свежий горошек 200-300 гр

Приготовление

Хлеб замочить в сливках; Через мясорубку пропустить мясо, жир, лук и размоченный хлеб; Посолить и поперчить фарш; Отбить фарш; Сформировать шарики весом примерно 100−120 грамм; Из шариков сделать биточки; В отдельной миске взбить яйца; Добавить в яйца молоко или воду и соль; Перемешать лизон; Биточки опустить в лизон; Обвалять биточки в муке; Отправить их обжариваться на сковороду, где уже разогрето топленое масло; Обжарить биточки с обеих сторон до румяности; Затем отправить биточки в духовку на 2-7 минут; На ту сковороду, где жарились биточки, добавить 50 грамм муки; Интенсивно ее обжарить, быстро помешивая; Добавить к муке сметану; Как только все затянется добавить соль и горошек; Залить этим соусом биточки.