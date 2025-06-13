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Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки

Опубликовано: 13 июня 2025 13:01
Скобелевские биточки
Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки
Городовой ру

Шеф-повар раскрыл все секреты, как приготовить это вкусное блюдо.

Скобелевские биточки — это классическое мясное блюдо, которое сочетает в себе нежность телятины и сливочный вкус. Этот рецепт, связанный с именем легендарного русского генерала Михаила Скобелева, пришел из царских времен и до сих пор пользуется заслуженной популярностью благодаря своей простоте и насыщенному вкусу.

Приготовить биточки по-скобелевски несложно. Шеф-повар Ивар Кудряшов поделился с «Городовым» своим рецептом этого вкусного блюда.

Ингредиенты

Фарш

Ингредиент Количество
Телятина (можно взять куриное мясо) 800 гр
Шпик или говяжий жир (если взяли курицу, то можно ее перекрутить прямо с кожей) 120−150 гр
Черствый белый хлеб без корки 150 гр
Репчатый лук 250 гр
Сливки жирностью не менее 20% 150 гр
Желток 1 шт
Соль по вкусу
Перец по вкусу
Топленое масло для жарки
Мука 100 гр для панировки

Лизон

Ингредиент Количество
Яйцо 2 шт
Вода или молоко 150–200 мл
Соль по вкусу

Соус

Ингредиент Количество
Мука 50 гр
Сметана 4-5 ст.л.
Соль по вкусу
Свежий горошек 200-300 гр

Приготовление

  1. Хлеб замочить в сливках;
  2. Через мясорубку пропустить мясо, жир, лук и размоченный хлеб;
  3. Посолить и поперчить фарш;
  4. Отбить фарш;
  5. Сформировать шарики весом примерно 100−120 грамм;
  6. Из шариков сделать биточки;
  7. В отдельной миске взбить яйца;
  8. Добавить в яйца молоко или воду и соль;
  9. Перемешать лизон;
  10. Биточки опустить в лизон;
  11. Обвалять биточки в муке;
  12. Отправить их обжариваться на сковороду, где уже разогрето топленое масло;
  13. Обжарить биточки с обеих сторон до румяности;
  14. Затем отправить биточки в духовку на 2-7 минут;
  15. На ту сковороду, где жарились биточки, добавить 50 грамм муки;
  16. Интенсивно ее обжарить, быстро помешивая;
  17. Добавить к муке сметану;
  18. Как только все затянется добавить соль и горошек;
  19. Залить этим соусом биточки.
Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

По словам шеф-повара, гарнир к Скобелевским биточкам можно подать любой. По классике, это был картофель в мундире, но к ним подойдет все.
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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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