Сколько на самом деле можно съесть оливье

Новый год не исключение из правил.

Салат оливье традиционно занимает центральное место на новогоднем столе. Режут его тазиками. Однако его чрезмерная калорийность и обилие майонеза могут негативно сказаться на здоровье и фигуре. Нутрициолог и диетолог Анна Ивашкевич поделилась советами о том, сколько оливье стоит съедать за праздничной трапезой и как уменьшить его потенциальный вред:

Во-первых, следует помнить, что оливье – блюдо довольно сытное, поэтому порции должны быть умеренными. Лучше всего ограничиваться 100–150 граммами этого салата за раз, особенно если на столе присутствуют другие высококалорийные закуски.

Во-вторых, необходимо сократить количество майонеза. Достаточно добавить одну-две чайных ложки соуса на весь объем салата вместо привычного использования целой упаковки. Можно также приготовить домашний майонез из натуральных продуктов, который будет менее жирным и вредным.

Наконец, вместо традиционной колбасы лучше использовать отварную курицу или индейку. Такой подход сделает салат более полезным и питательным.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться любимым блюдом без ущерба для здоровья и фигуры.