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Роды в туалете: петербургская история, которой могло не быть

Опубликовано: 30 мая 2025 13:01
Новорожденный
Роды в туалете: петербургская история, которой могло не быть
globallookpress/ Pogiba Alexandra/ NEWS.ru

Адвокат рассказал, что грозит медпорсоналу роддома, который не оказал вовремя помощь роженице.

В одном из петербургских роддомов произошел инцидент, который вызвал бурю обсуждений в СМИ и соцсетях. 25-летняя женщина, приехавшая в роддом, оказалась в ситуации, когда помощь медиков ей практически не была оказана.

Схватки в приемном отделении

По прибытии в роддом роженицу встретил только охранник, а акушерка, которая должна была ее сопровождать, спала. Женщина долго ждала оформления, но когда ей стало плохо, она поползла в туалет, думая, что ее тошнит. Там у нее и начались стремительные роды.

Поняв, что не сможет дойти обратно, Дарья начала звать на помощь, но акушерка проснулась только после окриков персонала и прибежала в туалет, однако вскоре снова ушла.

В итоге Дарье пришлось все делать самостоятельно — малыш родился в пузыре, который она разорвала руками. Ребенок молчал, и тогда мать сделала ему шлепок по попе, как ей показывали при первых родах, после чего малыш закричал.

Помощь пришла только спустя некоторое время — уборщица роддома привезла каталку, и роженицу с ребенком увезли в родильное отделение, где завершили послеродовой период. К счастью, роды прошли без осложнений для матери и малыша.

Насмешки и заявление в Следственный комитет

После произошедшего заместитель главного врача роддома пришла к роженице и заявила, что женщина «бодренько ползла и могла бы доползти до поста охраны». Также она призвала пострадавшую благодарить Бога, что роды прошли, как задумано природой. Такое отношение вызвало у молодой матери сильное возмущение, и она подала заявление в Следственный комитет.

Адвокат Елена Понамарева объяснила «Городовому», какое наказание может грозить акушерке, которая не оказала помощь роженице.

«Если и с роженицей, и с ребенком все в порядке, то, безусловно, здесь халатность должностная, и данная акушерка будет привлечена к дисциплинарной ответственности на усмотрение руководителя администрации лечебного учреждения. Собственно, ей может быть объявлен выговор, строгий выговор, в зависимости от обстоятельств. Также она может быть уволена с места работы в связи с совершением грубого нарушения трудового договора и своей должностной инструкции», — говорит эксперт.

Ясно, что за дело взялись правоохранительные органы, которые и разберутся в том, что происходило в ту ночь в роддоме. Однако и в роддоме должны быть приняты меры.

«Безусловно, будет проведена по данному факту служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства дела, в том числе будут получены от акушерки объяснения, в связи с чем произошел данный инцидент. И если нет никаких проблем со здоровьем, все, слава Богу, благополучно прошло, то здесь дисциплинарная ответственность», — сказал адвокат.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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