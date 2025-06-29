Россиянин отправился на ягодный шопинг в Белоруссию: сколько стоит клубника в Минске

Сезон клубники в Беларуси в этом году начался неожиданно рано. Пока в российских регионах — например, в Ярославской области — ягода только завязывается, на минских рынках уже настоящий клубничный бум.

Приехав в Минск, авторы гастрономического путешествия первым делом направились на Комаровский рынок — один из самых крупных в стране. Главная цель — ягоды.

Аромат на весь рынок

Возле прилавков с клубникой многолюдно. Продавцы работают быстро: ягоду отмеряют совками, ценники — пёстрые, как сами ряды. В воздухе стоит сладкий аромат, покупателей не убывает.

Среди предложений — как остатки тепличной, так и уже открытая грунтовая ягода. Хотя, по признанию самих продавцов, в открытом грунте кусты пока всё равно прикрывают от ночной прохлады.

Цены на клубнику: от 15 до 30 белорусских рублей

Наиболее доступная клубника — мелкая, по 15.90 руб. за килограмм, что составляет около 420 российских рублей. Крупные, яркие ягоды продают по 18.90 (примерно 500 рублей). У некоторых продавцов цена доходит до 30 рублей за килограмм — почти 800 российских.

Популярные сорта

В ассортименте — Азия (17.90), Альба (659 рублей за кг), Лючия (526 рублей), Эльсанта (420 рублей). Некоторые указывают: ягоды с личного подворья. Покупателям предлагают на выбор ягоды разного размера, но почти все — сладкие и сочные. Проверено.

Другие ягоды на рынке

Местная малина продаётся по 25 рублей за лоток (примерно 660 руб.), у некоторых — чуть дешевле. Голубика, как и прежде, одна из самых дорогих ягод: импорт из Перу и Испании, цена — 85 рублей за килограмм (около 2250 р.).

Черешня приехала из Узбекистана и Молдовы: цена варьируется от 13.90 до 21.90 б.р. (367–580 рублей). Самую дешёвую — по 367 рублей за кг — и взяли на пробу. Ягоды оказались сладкими.

Летний рынок в Минске радует: клубника на каждом шагу, черешня — сияет, голубика — для ценителей. А у кого нет возможности добраться до белорусских прилавков — остаётся надеяться, что клубника на даче дозреет скоро.