Рост тарифов на ЖКХ в Петербурге под контролем: что изменится и как не переплачивать за коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в Петербурге и по всей России снова поднимаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Для многих это станет ощутимым ударом по семейному бюджету, ведь рост составит в среднем около 12%, а в некоторых регионах и вовсе может превысить 20%.

Почему растут тарифы?

Главная причина — необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Сети, трубы, электросети и прочие инженерные системы десятилетиями не обновлялись, и сейчас без вложений качество услуг может резко упасть.

Государство ставит задачу — сделать ЖКХ более надежным и современным, но пока эти затраты ложатся на плечи потребителей.

Что именно подорожает в Петербурге?

В Северной столице тарифы увеличиваются максимум на 14,6%. Вот основные цифры с 1 июля 2025 года.

Ресурс Стоимость Теплоснабжение 2 425,79 рубля за Гкал (гигакалорию) Водоснабжение и водоотведение 42,42 рубля за кубометр Газоснабжение 9 033,83 рубля за 1000 кубометров Электроэнергия от 5,22 до 6,97 рубля за кВт·ч в зависимости от типа плиты Вывоз мусора 9,82 рубля за квадратный метр жилья

Для сравнения, в прошлом году тарифы в Петербурге практически не менялись, поэтому повышение ощутимо.

Что контролирует ФАС?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внимательно следит за обоснованностью роста тарифов.

В 2024 году благодаря их проверкам из тарифной базы исключили необоснованные расходы на сумму более 29 миллиардов рублей, что помогло избежать лишних переплат.

В 2025 году ФАС продолжает работу, выявляя нарушения и требуя корректировок от региональных органов, пишет КП-Петербург.

Чего ждать дальше?

Планируется, что индексации будут продолжаться до конца 2028 года, чтобы постепенно вывести коммунальную сферу на новый уровень качества и надежности.

Это значит, что коммуналка будет дорожать и дальше, но при этом качество услуг должно улучшаться.

Как не переплачивать?

Чтобы минимизировать расходы, эксперты советуют внимательно проверять квитанции, пользоваться льготами и субсидиями, а также оплачивать услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям — так можно избежать комиссий.

Некоторые банки предлагают кэшбэк по платежам ЖКХ, что тоже помогает немного сэкономить.