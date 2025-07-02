Рост тарифов на ЖКХ в Петербурге под контролем: что изменится и как не переплачивать за коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в Петербурге и по всей России снова поднимаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Для многих это станет ощутимым ударом по семейному бюджету, ведь рост составит в среднем около 12%, а в некоторых регионах и вовсе может превысить 20%.
Почему растут тарифы?
Главная причина — необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Сети, трубы, электросети и прочие инженерные системы десятилетиями не обновлялись, и сейчас без вложений качество услуг может резко упасть.
Государство ставит задачу — сделать ЖКХ более надежным и современным, но пока эти затраты ложатся на плечи потребителей.
Что именно подорожает в Петербурге?
В Северной столице тарифы увеличиваются максимум на 14,6%. Вот основные цифры с 1 июля 2025 года.
|Ресурс
|Стоимость
|Теплоснабжение
|2 425,79 рубля за Гкал (гигакалорию)
|Водоснабжение и водоотведение
|42,42 рубля за кубометр
|Газоснабжение
|9 033,83 рубля за 1000 кубометров
|Электроэнергия
|от 5,22 до 6,97 рубля за кВт·ч в зависимости от типа плиты
|Вывоз мусора
|9,82 рубля за квадратный метр жилья
Для сравнения, в прошлом году тарифы в Петербурге практически не менялись, поэтому повышение ощутимо.
Что контролирует ФАС?
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внимательно следит за обоснованностью роста тарифов.
В 2024 году благодаря их проверкам из тарифной базы исключили необоснованные расходы на сумму более 29 миллиардов рублей, что помогло избежать лишних переплат.
В 2025 году ФАС продолжает работу, выявляя нарушения и требуя корректировок от региональных органов, пишет КП-Петербург.
Чего ждать дальше?
Планируется, что индексации будут продолжаться до конца 2028 года, чтобы постепенно вывести коммунальную сферу на новый уровень качества и надежности.
Это значит, что коммуналка будет дорожать и дальше, но при этом качество услуг должно улучшаться.
Как не переплачивать?
Чтобы минимизировать расходы, эксперты советуют внимательно проверять квитанции, пользоваться льготами и субсидиями, а также оплачивать услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям — так можно избежать комиссий.
Некоторые банки предлагают кэшбэк по платежам ЖКХ, что тоже помогает немного сэкономить.