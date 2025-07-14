«Русская Швейцария»: где недалеко от Петербурга найти легендарное Дудергофское озеро

Если вы ищете место для отдыха недалеко от Петербурга, где можно насладиться природой, порыбачить и просто отдохнуть от городских суеты, то Дудергофское озеро — отличный вариант.

Это небольшое озеро, расположенное в Красносельском районе, недалеко от поселков Дудергофа и Виллози. Оно известно своей чистой водой и живописными окрестностями.

Немного о самом озере и природе вокруг

Дудергофское озеро не впечатляет — его длина чуть больше километра, а ширина около 700 метров, глубина максимум 4 метра. Именно компактность и природная красота делают это место таким уютным.

Вода здесь прохладная, но чистая — озеро питают родники с минеральной водой и дождевая вода, что делает купание ключевым фактором для здоровья.

Правда, официально купаться не запрещено, но и спасателей нет, так что нужно быть осторожнее. Тем более, что в Ленинградской области разрешили купаться только в пяти водоемах.

Вокруг озера — настоящий лесной рай: дубы, ольха, лиственница, клены и березы, которые создают приятную тень и свежий воздух.

Местные называют эти места «русской Швейцарией» — настолько живописны холмы и лощины вокруг. Здесь можно устроить пикник, порыбачить или просто погулять, наслаждаясь тишиной.

Истории и легенды

Происхождение озера — тема для споров и легенд. Раньше считалось, что Дудергофское озеро — искусственное, созданное шведами в XVII веке, которые построили плотину на реке Лига.

На старых картах плотина действительно отмечена, она служила дорогой между Дудергофом и Красным Селом.

Но современные ученые склоняются к тому, что озеро — результат процесса, связанного с последним ледниковым периодом, пишет сайт Евромаг.

Около 10-15 тысяч лет назад отступающий ледник сформировал долину и холмы и впадину, которая позже наполнилась водой. Плотина появилась уже тогда, чтобы использовать природный водоем в хозяйственных целях.

Тем не менее легенды о «двойном дне» и затонувших шведских поселениях живы до сих пор. Говорят, что рыбаки иногда ловили в озере необычную твердую рыбу, что породило сказки о загадочных глубинах.

Аквалангисты набрели на дне на сваи, похожие на остатки причала или плотины, которые только подогревают интерес к тайнам озера.

Как добраться и что делать

До Дудергофского озера легко добраться на электричке — станция Можайская находится всего в 100 метрах от берега. Можно также доехать на автобусе из Красного Села.

Лучшее время для посещения — лето, особенно июль и август, когда вода прогревается до комфортных 17-19 градусов.

Но будьте готовы к тому, что вокруг много комаров и нет развитой инфраструктуры. Для любителей природы это настоящий рай.

Также не забудьте заглянуть на Воронью гору — историческое место с памятником в честь боевых действий Великой Отечественной войны, откуда открываются красивые виды в окрестностях.