И врагов не надо: петербуржцев неприятно поразила история отношений девушки с ее мамой

Родственники — это не только родная кровь, но и люди, которые должны поддерживать и помогать. Еще часто их часто делят на близких и не очень, что больше определяет степень общения, а не родства. Вот и петербуржцы в соцсети решили поделиться историями о том, с кем из них они общаются и как часто.

Оказалось, что в основном жители Северной столицы много работают и видятся только с самыми близкими людьми, такими как мама, папа, брат и дети. Некоторые живут в разных городах, поэтому видятся раз в год, а то и больше.

«За мамой смотрю, а с другими родственниками нет необходимости даже их знать. Потому что самые большие беды в жизни приходят от родственников», — написала одна из подписчиц петербургской группы в ВК.

«Ежедневно приходится. Зачем столько родственников себе нарожала, все задаюсь этим вопросом», — пошутила петербурженка.

Жизненная история

Больше всего жителей Северной столицы поразила история девушки о том, как она ухаживала за бабушкой и стала ее прямой наследницей, минуя маму и брата.

«Когда мама и брат узнали, что квартира теперь принадлежит мне — началось. Крики, обвинения, ультиматумы. Мама орала, что «она по старшинству», что «жила в этой квартире», что «это её». Брат требовал «поделиться», потому что он — мужик, у него семья, и ему «нужно». Я сидела и слушала, не веря, что эти люди — моя кровь», — написала девушка в посте.

Действительно, с такими родными и врагов не нужно, как говорится.