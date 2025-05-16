Городовой / Общество / И врагов не надо: петербуржцев неприятно поразила история отношений девушки с ее мамой
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

И врагов не надо: петербуржцев неприятно поразила история отношений девушки с ее мамой

16 мая 2025 12:01
Родственники
И врагов не надо: петербуржцев неприятно поразила история отношений девушки с ее мамой
Городовой ру

Жители Северной столицы считают, что редкие встречи помогают не конфликтовать с родственниками.

Родственники — это не только родная кровь, но и люди, которые должны поддерживать и помогать. Еще часто их часто делят на близких и не очень, что больше определяет степень общения, а не родства. Вот и петербуржцы в соцсети решили поделиться историями о том, с кем из них они общаются и как часто.

Оказалось, что в основном жители Северной столицы много работают и видятся только с самыми близкими людьми, такими как мама, папа, брат и дети. Некоторые живут в разных городах, поэтому видятся раз в год, а то и больше.

«За мамой смотрю, а с другими родственниками нет необходимости даже их знать. Потому что самые большие беды в жизни приходят от родственников», — написала одна из подписчиц петербургской группы в ВК.

«Ежедневно приходится. Зачем столько родственников себе нарожала, все задаюсь этим вопросом», — пошутила петербурженка.

Жизненная история

Больше всего жителей Северной столицы поразила история девушки о том, как она ухаживала за бабушкой и стала ее прямой наследницей, минуя маму и брата.

«Когда мама и брат узнали, что квартира теперь принадлежит мне — началось. Крики, обвинения, ультиматумы. Мама орала, что «она по старшинству», что «жила в этой квартире», что «это её». Брат требовал «поделиться», потому что он — мужик, у него семья, и ему «нужно». Я сидела и слушала, не веря, что эти люди — моя кровь», — написала девушка в посте.

Действительно, с такими родными и врагов не нужно, как говорится.

Новости по теме
Любовь, миллионы и протечки: в запутанной истории питерской квартиры Волочковой всплыли новые подробности о Керимове и коммунальных войнах Любовь, миллионы и протечки: в запутанной истории питерской квартиры Волочковой всплыли новые подробности о Керимове и коммунальных войнах 18 апреля 2025 15:14
Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю 3 марта 2025 20:31
Москва аж сияет, а Петербург — мрачный: почему в «Брате» и «Брате 2» Балабанова столицы так отличаются Москва аж сияет, а Петербург — мрачный: почему в «Брате» и «Брате 2» Балабанова столицы так отличаются 11 февраля 2025 13:03
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Страшная история загубленной жизни: с кого Достоевский списал главных героев романа «Братья Карамазовы» Страшная история загубленной жизни: с кого Достоевский списал главных героев романа «Братья Карамазовы» 14 января 2025 11:02
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».