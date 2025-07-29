«Салат от народа»: откуда появилось название «Винегрет» и как приготовить его необычно

Винегрет — это самый простой и знакомый всем салат, который готовят практически в любом российском доме.
Но мало кто задумывается, какая у него славная история.
Почему этот привычный овощной салат зовется именно так? Попробуем разобраться.
Откуда взялось название «винегрет»?
Существует несколько версий происхождения слова «винегрет», и все они забавные и немного загадочные.
Версия с французским поваром
Антуан Карем работал в начале XIX века при дворе русского императора Александра I.
Как-то он увидел, как русские повара поливали салат уксусом и спросил: «Винегр?» — то есть уксус по-французски.
Русские не поняли его и подумали, что это название блюда.
Так в русском языке и появилось слово «винегрет».
Легенда с императрицей Екатериной II
Считается, что когда Екатерине Великой подали холодный салат из свеклы и овощей, она возмутилась: «Фи! Не грето!» — это значит «не горячее».
Это выражение превратилось в слово «финегрето», а позже — в «винегрет».
Происхождение из Европы
Подобные салаты из овощей с уксусом были популярны в Европе, особенно во Франции, а также в Англии и Скандинавии, где готовили блюда из свеклы, салатов, сельди и яблок.
Что говорит эксперт?
Однако петербургский шеф-повар Павел Шолохов считает, что это больше народное блюдо.
«Мне кажется, это больше от народа салат. Он является дешевым продуктом. А в те годы жили богато не все люди.
Точнее очень-очень мало людей, кто мог себе позволить какие-то изысканные кушанья. Поэтому питались в основном тем, что росло в огороде. Все, что было в свободном доступе.
Люди запекали овощи, ели и остатки, которые остыли, просто взяли и перемешали. Делали такой своеобразный микс из этих овощей, а заправляли обычным маслицем», — рассказал он «Городовому».
Версия про Екатерину Великую, по словам повара, это легенда.
Однако он считает, что история, которая произошла с Антуаном Каремом, возможна.
«В России работали французские шеф-повара, просто именно Карем первый, кто решил эти рецепты опубликовать, оставить, так сказать, частичку себя будущему поколению поваров», — отмечает эксперт.
Рецепт от шеф-повара
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Свекла
|1 шт
|Картофель
|2 шт
|Морковь
|2 шт
|Квашеная капуста
|200 гр
|Репчатый лук
|1 шт
|Соленые грузди
|200 гр
|Сметана
|1 ст.л.
Приготовление
- Отварить все овощи;
- Почистить свеклу, картофель, морковь и лук;
- Нарезать овощи и грибы кубиком;
- Заправить салат сметаной.