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«Салат от народа»: откуда появилось название «Винегрет» и как приготовить его необычно

Опубликовано: 29 июля 2025 12:33
Салат, овощи
«Салат от народа»: откуда появилось название «Винегрет» и как приготовить его необычно
Городовой ру

Существует несколько версий, как появилось название у популярного салата.

Винегрет — это самый простой и знакомый всем салат, который готовят практически в любом российском доме.

Но мало кто задумывается, какая у него славная история.

Почему этот привычный овощной салат зовется именно так? Попробуем разобраться.

Откуда взялось название «винегрет»?

Существует несколько версий происхождения слова «винегрет», и все они забавные и немного загадочные.

Версия с французским поваром

Антуан Карем работал в начале XIX века при дворе русского императора Александра I.

Как-то он увидел, как русские повара поливали салат уксусом и спросил: «Винегр?» — то есть уксус по-французски.

Русские не поняли его и подумали, что это название блюда.

Так в русском языке и появилось слово «винегрет».

Легенда с императрицей Екатериной II

Считается, что когда Екатерине Великой подали холодный салат из свеклы и овощей, она возмутилась: «Фи! Не грето!» — это значит «не горячее».

Это выражение превратилось в слово «финегрето», а позже — в «винегрет».

Происхождение из Европы

Подобные салаты из овощей с уксусом были популярны в Европе, особенно во Франции, а также в Англии и Скандинавии, где готовили блюда из свеклы, салатов, сельди и яблок.

Что говорит эксперт?

Однако петербургский шеф-повар Павел Шолохов считает, что это больше народное блюдо.

«Мне кажется, это больше от народа салат. Он является дешевым продуктом. А в те годы жили богато не все люди.

Точнее очень-очень мало людей, кто мог себе позволить какие-то изысканные кушанья. Поэтому питались в основном тем, что росло в огороде. Все, что было в свободном доступе.

Люди запекали овощи, ели и остатки, которые остыли, просто взяли и перемешали. Делали такой своеобразный микс из этих овощей, а заправляли обычным маслицем», — рассказал он «Городовому».

Версия про Екатерину Великую, по словам повара, это легенда.

Однако он считает, что история, которая произошла с Антуаном Каремом, возможна.

«В России работали французские шеф-повара, просто именно Карем первый, кто решил эти рецепты опубликовать, оставить, так сказать, частичку себя будущему поколению поваров», — отмечает эксперт.

Рецепт от шеф-повара

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Свекла 1 шт
Картофель 2 шт
Морковь 2 шт
Квашеная капуста 200 гр
Репчатый лук 1 шт
Соленые грузди 200 гр
Сметана 1 ст.л.

Приготовление

  1. Отварить все овощи;
  2. Почистить свеклу, картофель, морковь и лук;
  3. Нарезать овощи и грибы кубиком;
  4. Заправить салат сметаной.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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