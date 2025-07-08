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Белый, розовый, свекольный: как придать маринованному имбирю аппетитный цвет и неповторимый вкус

Опубликовано: 8 июля 2025 10:31
имбирь
Белый, розовый, свекольный: как придать маринованному имбирю аппетитный цвет и неповторимый вкус
globallookpress/Petrov Sergey

Простой рецепт от шеф-повара для тех, кто любит суши и роллы.

Маринованный имбирь — незаменимый спутник суши и роллов. Но как правильно его приготовить?

Секретами с порталом «Городовой» поделился шеф-повар Святослав Спиваков.

Классический рецепт

На 200 грамм имбиря понадобится: 2 чайные ложки соли (около 30 грамм), 60-80 грамм сахара. Для маринада подойдет рисовый, винный уксус или мирин.

Для придания цвета можно использовать свекольный сок или пищевые красители.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар
«Здесь можно сделать классический белый имбирь, можно сделать розовый имбирь в зависимости… либо пищевых красителей каких-то, либо натуральных красителей», — говорит Святослав.

Нарезка — дело тонкое

Имбирь лучше нарезать тонкими слайсами.

«Нарезать всегда лучше тонкими свайсами, то есть берем имбирь прямо тоненько-тоненько, кругляшками его нарезаем… Чем тоньше, тем лучше», — подчеркивает шеф-повар.

Время маринования — от 6 до 12 часов. Лучше всего оставить имбирь в холодильнике на ночь.

Эксперименты со вкусом

Важно помнить, что рецепт — это основа, которую можно адаптировать под свои предпочтения.

«То есть каждому свойственно свои вкусовые рецепторы… Поэтому всегда надо пробовать и варьировать под себя», — советует Святослав Спиваков.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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