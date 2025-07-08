Белый, розовый, свекольный: как придать маринованному имбирю аппетитный цвет и неповторимый вкус

Маринованный имбирь — незаменимый спутник суши и роллов. Но как правильно его приготовить?
Секретами с порталом «Городовой» поделился шеф-повар Святослав Спиваков.
Классический рецепт
На 200 грамм имбиря понадобится: 2 чайные ложки соли (около 30 грамм), 60-80 грамм сахара. Для маринада подойдет рисовый, винный уксус или мирин.
Для придания цвета можно использовать свекольный сок или пищевые красители.
Нарезка — дело тонкое
Имбирь лучше нарезать тонкими слайсами.
«Нарезать всегда лучше тонкими свайсами, то есть берем имбирь прямо тоненько-тоненько, кругляшками его нарезаем… Чем тоньше, тем лучше», — подчеркивает шеф-повар.
Время маринования — от 6 до 12 часов. Лучше всего оставить имбирь в холодильнике на ночь.
Эксперименты со вкусом
Важно помнить, что рецепт — это основа, которую можно адаптировать под свои предпочтения.
«То есть каждому свойственно свои вкусовые рецепторы… Поэтому всегда надо пробовать и варьировать под себя», — советует Святослав Спиваков.