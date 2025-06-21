Самолету Петербург-Бодрум пора на взлет: сколько в 2025-м стоит отдых в Турции для россиян

Отпуск в Турции по-прежнему остаётся одной из самых выгодных опций для россиян. Даже несмотря на рост цен, поездка на Средиземное море может обойтись дешевле, чем неделя на даче с закупками в супермаркете.

Главное — правильно собрать расходы и заранее понимать, где можно, а где не стоит экономить.

Структура трат

Бюджет поездки складывается из пяти основных категорий:

перелёт,

проживание,

питание (если не all inclusive),

экскурсии и развлечения,

личные расходы — сувениры, транспорт, чаевые.

Авиабилеты

В апреле–мае 2025 года прямой перелёт туда-обратно стоит:

из Москвы в Анталью — от 23 000 ₽,

из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга — от 25 000–30 000 ₽,

в Стамбул — от 18 000 ₽.

Ночная пересадка или рейсы с длинными стыковками стоят дешевле. Самые выгодные билеты — на май и конец сентября.

Проживание

Цены за 7 ночей на двоих колеблются в зависимости от формата и сезона:

Тип отеля Стоимость 3★ без питания от 35 000 ₽ 4★ all inclusive от 60 000 ₽ 5★ ультра всё включено от 90 000 ₽ Бутик-отель от 50 000 ₽

В низкий сезон (апрель, октябрь) можно найти те же отели на 30–50% дешевле.

Питание вне отеля

Если вы путешествуете без all inclusive, считайте:

завтрак в кафе — от 300 ₽,

ужин в ресторане на двоих — от 1 500 ₽,

уличная еда — 150–300 ₽.

Бюджетно и вкусно можно поесть в локантах — это местные столовые с домашней едой.

Экскурсии и развлечения

Памуккале (однодневная поездка) — от 3 000 ₽,

морская прогулка — от 2 000 ₽,

полёт на параплане — от 6 000 ₽,

хаммам — от 1 200 ₽,

джип-сафари — от 2 500 ₽.

Для экономии экскурсии удобнее бронировать заранее через сайты с русскоязычными гидами.

Личные расходы

сувениры — от 100 ₽,

турецкий текстиль — от 700 ₽,

кожаная куртка или сумка — от 7 000 ₽,

аренда авто — от 2 000 ₽ в день,

чаевые — около 10 $ в неделю.

Торговаться можно и нужно — особенно в лавках и на рынках.

Итоговая смета

Примерная стоимость отдыха на одного человека на 7 дней:

Статья расходов Сумма Авиабилеты 23 000 ₽ Отель 4★ AI 30 000 ₽ Экскурсии 5 000 ₽ Личные расходы 5 000 ₽ Итого 63 000 ₽

На двоих — около 125 000 ₽ за полноценный отдых с комфортом, морем и экскурсиями.

Как сэкономить без потерь

Бронируйте заранее — минимум за 1–2 месяца.

Летите в бархатный сезон — сентябрь или октябрь.

Сравнивайте турпакеты и отдельные бронирования.

Экскурсии — онлайн, без посредников.

Избегайте праздников — цены выше.

Вывод

Цены в 2025 году выросли, но Турция всё ещё удерживает статус «оптимального отпуска за разумные деньги». За сумму от 60 до 65 тысяч рублей можно провести неделю на море с полным пансионом, без забот о еде и досуге.