Самолету Петербург-Бодрум пора на взлет: сколько в 2025-м стоит отдых в Турции для россиян

Отпуск в Турции по-прежнему остаётся одной из самых выгодных опций для россиян. Даже несмотря на рост цен, поездка на Средиземное море может обойтись дешевле, чем неделя на даче с закупками в супермаркете.
Главное — правильно собрать расходы и заранее понимать, где можно, а где не стоит экономить.
Структура трат
Бюджет поездки складывается из пяти основных категорий:
- перелёт,
- проживание,
- питание (если не all inclusive),
- экскурсии и развлечения,
- личные расходы — сувениры, транспорт, чаевые.
Авиабилеты
В апреле–мае 2025 года прямой перелёт туда-обратно стоит:
- из Москвы в Анталью — от 23 000 ₽,
- из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга — от 25 000–30 000 ₽,
- в Стамбул — от 18 000 ₽.
Ночная пересадка или рейсы с длинными стыковками стоят дешевле. Самые выгодные билеты — на май и конец сентября.
Проживание
Цены за 7 ночей на двоих колеблются в зависимости от формата и сезона:
|Тип отеля
|Стоимость
|3★ без питания
|от 35 000 ₽
|4★ all inclusive
|от 60 000 ₽
|5★ ультра всё включено
|от 90 000 ₽
|Бутик-отель
|от 50 000 ₽
В низкий сезон (апрель, октябрь) можно найти те же отели на 30–50% дешевле.
Питание вне отеля
Если вы путешествуете без all inclusive, считайте:
- завтрак в кафе — от 300 ₽,
- ужин в ресторане на двоих — от 1 500 ₽,
- уличная еда — 150–300 ₽.
Бюджетно и вкусно можно поесть в локантах — это местные столовые с домашней едой.
Экскурсии и развлечения
- Памуккале (однодневная поездка) — от 3 000 ₽,
- морская прогулка — от 2 000 ₽,
- полёт на параплане — от 6 000 ₽,
- хаммам — от 1 200 ₽,
- джип-сафари — от 2 500 ₽.
Для экономии экскурсии удобнее бронировать заранее через сайты с русскоязычными гидами.
Личные расходы
- сувениры — от 100 ₽,
- турецкий текстиль — от 700 ₽,
- кожаная куртка или сумка — от 7 000 ₽,
- аренда авто — от 2 000 ₽ в день,
- чаевые — около 10 $ в неделю.
Торговаться можно и нужно — особенно в лавках и на рынках.
Итоговая смета
Примерная стоимость отдыха на одного человека на 7 дней:
|Статья расходов
|Сумма
|Авиабилеты
|23 000 ₽
|Отель 4★ AI
|30 000 ₽
|Экскурсии
|5 000 ₽
|Личные расходы
|5 000 ₽
|Итого
|63 000 ₽
На двоих — около 125 000 ₽ за полноценный отдых с комфортом, морем и экскурсиями.
Как сэкономить без потерь
- Бронируйте заранее — минимум за 1–2 месяца.
- Летите в бархатный сезон — сентябрь или октябрь.
- Сравнивайте турпакеты и отдельные бронирования.
- Экскурсии — онлайн, без посредников.
- Избегайте праздников — цены выше.
Вывод
Цены в 2025 году выросли, но Турция всё ещё удерживает статус «оптимального отпуска за разумные деньги». За сумму от 60 до 65 тысяч рублей можно провести неделю на море с полным пансионом, без забот о еде и досуге.