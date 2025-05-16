Самый большой символ Победы и выстрел из Нарышкина бастиона: «Непокоренные» добрались до Санкт-Петербурга

В мае 2025 года стартовала масштабная патриотическая экспедиция «Непокоренные», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект объединил сотни молодых людей из Донбасса, России и Беларуси, чтобы вместе почтить память героев и сохранить историческую правду.

Саур-Могила — священное начало пути

Экспедиция началась 9 мая на Саур-Могиле в ДНР. Здесь впервые было развернуто самое большое в мире Знамя Победы — копия легендарного флага, водруженного над рейхстагом в 1945 году.

Участники экспедиции, проезжая города России и Беларуси, разворачивают Знамя и проводят образовательные, культурные и спортивные мероприятия. В проекте участвуют около 100 молодых людей — это активисты, добровольцы и социальные работники, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург — символ стойкости и памяти

Особое значение экспедиция приобрела в Санкт-Петербурге, городе-герое, пережившем блокаду. Здесь, в Петропавловской крепости, развернули то самое огромное полотно размером 65 на 35 метров. Особое значение имела церемония полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости — традиционный знак памяти и уважения к героям войны.

В мероприятии приняли участие не только официальные лица, но и жители блокадного Ленинграда. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина отметила, что участие Петербурга в экспедиции — это большая честь, ведь город стал одним из ключевых пунктов этого «священного пути».