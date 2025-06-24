«Шлепайте на поиски грибного счастья»: где в Ленобласти найти лисички и морошку

Лето 2025 года в Ленинградской области стали настоящим праздником для грибников и ягодников. Леса вокруг Петербурга буквально переполнены колосовиками, а также черникой, земляникой и особенно морошкой.

Однако местные жители неохотно раскрывают свои места для сбора богатств природы.

Лисички — главные герои сезона

В этом году лисичек в лесах Ленобласти столько, что можно найти целые поляны, покрытые этими ярко-желтыми грибами. Особенно много их в Выборгском, Всеволожском, Волосовском и Лужском районах.

Другие грибы и ягоды

Хотя подосиновиков в этом году стало меньше, подберезовики и другие виды грибов тоже встречаются, но все же лисички — безусловные лидеры.

В лесах можно найти и сморчки, и строчки, а также редкие саркосцифы — правда, их собирать не стоит, так как они занесены в Красную книгу.

Что касается ягод, то кроме лисичек в лесах полно черники и земляники, а морошка уже созревает и радует своей сладостью. Особенно много ягод собирают в тех же районах, где растут лисички.

Почему такой урожай?

Удачный грибной сезон связан с аномально теплой и влажной весной. Сочетание дождей и стабильных температур создало почти идеальные условия для роста грибов и ягод.

По словам опытных грибников, май 2025 года стал настоящей грибной феерией — грибы появились гораздо раньше обычного и в больших количествах.

Где искать?

Лесные массивы Ленинградской области богаты грибами в самых разных местах: от Лужского района и Выборга до Всеволожска и Тосненского района.

Многие грибники делятся своими находками в соцсетях, но своими проверенными местами не спешат делиться.

«Только хвастаются, а мест своих ни кто не скажет, боятся, что все соберем»;

«Нет, мы не боимся, грибов на всех хватит, область большая. Просто мы свои места сами находили, ногами по лесу часы наматывали. И это особенный кайф, которым мы хотим поделиться с вами. Районы вам сказали, поезжайте и ищите. Не зря же сбор грибов называют тихой охотой. Охота — это поиск. А грибы купить можно в магазине, если вам нужны только грибы»;

«Могу только район сказать, типо Всеволожский, волховский, Тихвинский, Карелия и так далее. А там сами ищите. Координаты не дам. Главное понятно, в каком районе они пошли. Дальше точка»;

«Ребятки!! Вот Вы тут претензии какие-то предъявляете к труженикам «тихой охоты»!! Я сколько раз пытаюсь донести — что никто не будет Вам места показывать и рассказывать, так как годами люди ищут грибные и ягодные места! Мы вот каждый год ездим и открываем все новые грибные просторы: где-то в один год море, а на следующий год почти ни чего! Так оторвите попу от интернета и шлепайте на поиски грибного счастья!» — пишут грибники в соцсетях.

Так что, если вы не были в лесу, сейчас самое время отправиться на «тихую охоту». Лисички в Ленобласти растут так, что можно набрать полные корзины, а вместе с ними — и вкусные ягоды.

Кроме того, это отличный повод совместить приятно е с полезным. Однако будьте осторожнее, так как в лесу можно неожиданно встретить диких животных. Так, петербурженка недавно при сборе грибов увидела лося, который изумленно смотрел на нее.

Главное в таком случае не делать резких движений и медленно уйти в укрытие. А лучше шуметь, когда вы находитесь в лесу, тогда звери обойдут вас стороной.