Китайская груша «Шу» стоит дороже на российских прилавках, чем на родине: где покупать выгоднее — в магазине или на рынке

Российские супермаркеты, в том числе и популярная сеть «Пятерочка», все чаще радуют покупателей экзотическими фруктами. Одним из таких представителей стали китайские груши, получившие название «Шу».

Однако, если прежде чем попробовать этот загадочный фрукт, стоит узнать о нем немного больше, чем просто посмотреть на красивую этикетку.

Ведь за привлекательным внешним видом и высокой ценой скрывается интересная история, которая ставит под сомнение некоторые устоявшиеся представления.

«Шу» — не сорт, а… что? Разоблачение мифов

Первое, что следует знать о «Шу» — это не название сорта. Слово «шу» в переводе с китайского означает «спелый». Как пишет «Стеклянная сказка», это скорее общий термин, который относится к зрелым грушам, а не конкретному виду.

На самом деле, под этим названием на российские прилавки чаще всего попадают груши сорта «нэши» (nashi). Эти крупные, сочные, хрустящие фрукты — результат многовековой селекции диких груш, произраставших в северном Китае.

Их форма, размер и сладковатый вкус действительно могут привлечь внимание покупателей, но стоит понимать, что это — не уникальный сорт, а просто маркетинговый ход.

Вкус и традиции: почему китайцы не едят «Шу» сырыми?

Несмотря на привлекательный внешний вид и внушительные размеры, вкус груш «нэши» может варьироваться от нейтрального до слегка пресного. Именно поэтому в Китае их редко употребляют в сыром виде.

Китайцы знают толк во вкусах — они предпочитают подвергать эти груши термической обработке. Их запекают, добавляют в салаты или используют в качестве ингредиента для других блюд.

Это позволяет раскрыть их вкус и текстуру. Кроме того, груши «нэши» ценятся за свои диетические свойства и низкую калорийность.

Цена вопроса: почему «Шу» такие дорогие?

В России груши «Шу» позиционируются как премиум-продукт. На рынках за одну грушу могут просить до 500 рублей, в супермаркетах цена за килограмм колеблется в районе 240 рублей.

Такая высокая цена обусловлена, прежде всего, маркетингом. Производители и продавцы акцентируют внимание на экзотичности фрукта, его необычном внешнем виде и «царском» происхождении. В Китае же эти груши стоят значительно дешевле — около 69 рублей за килограмм.

Правда и вымысел: о гибридах и морозостойкости

Существует распространенный миф о том, что груша «Шу» — это гибрид яблока и груши. Однако это не соответствует действительности. Гибридные растения, как правило, не плодоносят.

Груши «нэши» — это самостоятельный сорт, который успешно выращивается даже в суровых климатических условиях России, включая Урал и Сибирь. Их морозостойкость достигает -35 градусов, что делает их привлекательным для выращивания в разных регионах страны. Это — еще один аргумент в пользу того, что «Шу» – не просто экзотика, но и достаточно выносливый фрукт.

Таким образом, китайские груши «Шу» — это, скорее, маркетинговый бренд, чем отдельный сорт. Они представляют интерес как экзотика, могут использоваться в кулинарии.

Но перед покупкой стоит помнить — о невысокой ценности, и о том, что ожидать от них выдающегося вкуса не стоит. Это, скорее, интересный эксперимент, чем обязательный пункт в списке покупок.