Собираем ребенка в школу в 2025 году: сколько стоит и как не разориться

До первого звонка в школах осталось не так много времени, и родители снова стоят перед одной из самых нелегких задач лета — собрать ребенка в школу.
В Петербурге подсчитали, что средняя сумма на сборы в первый класс в 2025 году составят около 30 тысяч рублей.
Давайте разбираться, из чего складывается эта сумма, как с ней справиться и есть ли способы сэкономить.
Что входит в эти 30 тысяч?
Основные траты — школьная форма, обувь, рюкзак и канцелярия.
Школьная форма. Сейчас она не просто выглядит красиво, а еще должна соответствовать ряду норм: безопасные материалы, светоотражающие элементы и, главное — удобство.
Стоимость костюма стартует примерно от 2600-2800 рублей и может доходить до 12 000. Цена может очень сильно варьироваться в зависимости от качества и бренда, а костюмов может понадобиться два.
Спортивная форма и обувь. Стандартный спортивный костюм можно найти за пару тысяч рублей, а спортивные кроссовки — примерно столько же.
Рюкзак. Новые требования к этим школьным сумкам — они должны быть легкими (не более 700 граммов), с жесткой спинкой и обязательно со светоотражателями для безопасности ребенка.
Цены на такие рюкзаки — от 2500 до 4500 рублей, пишет сайт Инфо24.
Канцелярия. Пеналы, тетради, ручки, краски и много всего другого стоят примерно 5 тысяч рублей, и без этого никак.
Если суммировать, получается около 31-32 тысяч рублей.
Почему цены растут?
За последний год цена на школьную форму и все аксессуары выросла примерно на 8-10%. Это вызвано экономическими факторами, повышением стоимости материалов и пошивом с учетом новых стандартов.
Вырос и спрос на качественную продукцию, поэтому бюджетных вариантов становится меньше.
Как выгодно покупать форму и собрать ребенка?
|Действие
|Подробности
|Планируйте заранее
|Цены растут ближе к 1 сентября, а в конце августа и начале учебного года цены на форму и рюкзаки могут подскочить еще выше
|Выбирайте проверенные магазины с акциями
|Многие производители предлагают скидки и фиксируют цены на год вперед при предоплате. Это отличный способ избежать сюрпризов и купить качественную форму по разумной цене
|Гибко подходите к выбору
|Покупайте базовые комплекты — например, комплект из пары костюмов и пары рубашек или блузок, а спортивную форму ищите по акциям
|Используйте компенсации и льготы
|Они реально помогают снизить нагрузку на семейный бюджет
Затраты ощутимые, но если знать, куда идти и на что смотреть, можно собрать ребенка без лишних страданий для кошелька.
Главное — не откладывать все на последние дни августа.