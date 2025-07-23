Собираем ребенка в школу в 2025 году: сколько стоит и как не разориться

В Петербурге подсчитали, во сколько обойдутся основные расходы на школьников.

До первого звонка в школах осталось не так много времени, и родители снова стоят перед одной из самых нелегких задач лета — собрать ребенка в школу.

В Петербурге подсчитали, что средняя сумма на сборы в первый класс в 2025 году составят около 30 тысяч рублей.

Давайте разбираться, из чего складывается эта сумма, как с ней справиться и есть ли способы сэкономить.

Что входит в эти 30 тысяч?

Основные траты — школьная форма, обувь, рюкзак и канцелярия.

Школьная форма. Сейчас она не просто выглядит красиво, а еще должна соответствовать ряду норм: безопасные материалы, светоотражающие элементы и, главное — удобство.

Стоимость костюма стартует примерно от 2600-2800 рублей и может доходить до 12 000. Цена может очень сильно варьироваться в зависимости от качества и бренда, а костюмов может понадобиться два.

Спортивная форма и обувь. Стандартный спортивный костюм можно найти за пару тысяч рублей, а спортивные кроссовки — примерно столько же.

Рюкзак. Новые требования к этим школьным сумкам — они должны быть легкими (не более 700 граммов), с жесткой спинкой и обязательно со светоотражателями для безопасности ребенка.

Цены на такие рюкзаки — от 2500 до 4500 рублей, пишет сайт Инфо24.

Канцелярия. Пеналы, тетради, ручки, краски и много всего другого стоят примерно 5 тысяч рублей, и без этого никак.

Если суммировать, получается около 31-32 тысяч рублей.

Почему цены растут?

За последний год цена на школьную форму и все аксессуары выросла примерно на 8-10%. Это вызвано экономическими факторами, повышением стоимости материалов и пошивом с учетом новых стандартов.

Вырос и спрос на качественную продукцию, поэтому бюджетных вариантов становится меньше.

Как выгодно покупать форму и собрать ребенка?

Действие Подробности Планируйте заранее Цены растут ближе к 1 сентября, а в конце августа и начале учебного года цены на форму и рюкзаки могут подскочить еще выше Выбирайте проверенные магазины с акциями Многие производители предлагают скидки и фиксируют цены на год вперед при предоплате. Это отличный способ избежать сюрпризов и купить качественную форму по разумной цене Гибко подходите к выбору Покупайте базовые комплекты — например, комплект из пары костюмов и пары рубашек или блузок, а спортивную форму ищите по акциям Используйте компенсации и льготы Они реально помогают снизить нагрузку на семейный бюджет

Затраты ощутимые, но если знать, куда идти и на что смотреть, можно собрать ребенка без лишних страданий для кошелька.

Главное — не откладывать все на последние дни августа.