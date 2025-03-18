Блок оживает: рукопись поэта выставили на аукцион за миллионы

На российском антикварном рынке появилось уникальное предложение — рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…». За этот драгоценный автограф поэта просят 1,7 миллиона рублей.

Торги состоятся 20 марта.

Что представляет собой рукопись

Рукопись стихотворения, написанного в марте 1902 года, — это автограф Блока, датированный 1915 годом.

Стихотворение «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» было опубликовано несколько раз при жизни автора: в газете «Утро России» (1915 год), журнале «Москва» (1919 год) и сборнике «За гранью прошлых дней» (1920 год). Представленный автограф полностью совпадает с текстом, опубликованным в 1915 году.

Экспертное заключение ИРЛИ РАН

Рукопись прошла экспертизу в Институте русской литературы РАН (ИРЛИ). Эксперты подтвердили подлинность автографа.

«До настоящего времени был известен единственный беловой автограф стихотворения «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…». Сравнительный анализ почерка Блока автографа из Тетради беловых автографов и почерка исследуемого автографа показывает совпадения почерка по многим характеристикам. Рукопись представляет коллекционную ценность музейного уровня», — говорится в заключении ИРЛИ.

Ценность для коллекционеров

Рукопись Блока — настоящая жемчужина для ценителей русской литературы и коллекционеров. Это не просто бумага с текстом, а связь с эпохой, с душой великого поэта. Такие артефакты редко появляются на открытом рынке.

О предстоящем аукционе

Аукцион, на котором будет выставлена рукопись Блока, пройдет 20 марта. Об это сообщает пресс-служба Лифтонда. В каталоге торгов представлены рукописи, книжные памятники и редкие издания других культовых авторов.

Что еще можно найти на аукционе

Аукцион предложит не только рукопись Блока, но и ряд других редких экспонатов, представляющих интерес для коллекционеров.

Среди них: первое появление на торгах сборника Бодлера «Цветы зла» 1923 года (от 150 000 руб.), авангардное издание «Заумники» Крученых и Хлебникова с обложкой Родченко (от 300 000 руб.), рукописные Святцы с Пасхалией XVIII века (от 300 000 руб.) и редкий сборник Лимонова «Мой отрицательный герой» с автографом и правками (от 30 000 руб.).

Каталог аукциона обещает стать настоящим событием для ценителей книг и автографов.

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