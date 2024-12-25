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Соседов назвал один из своих любимых фильмов на Новый год: его снимали в Петербурге!

25 декабря 2024 21:32
Соседов назвал один из своих любимых фильмов на Новый год: его снимали в Петербурге!
Соседов назвал один из своих любимых фильмов на Новый год: его снимали в Петербурге!
Grigirii Goryachev / Russian Look / Global Look Press

Актер поделился целым списком новогодних картин.

Сергей Соседов, известный музыкальный критик и телеведущий, чьи яркие образы часто ассоциируются с эпатажностью, раскрыл в интервью «Киноафише» другую сторону своей личности. За публичным образом скрывается человек с тонкой душевной организацией, которому близки теплые семейные традиции, особенно в преддверии Нового года.

Сергей поделился своими самыми любимыми новогодними фильмами. Одним из них оказался культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», часть сцен которого были сняты в городе на Неве. По словам Соседова, этот фильм всегда включен 31 декабря в его доме, создавая особое праздничное настроение.

«Не то, чтобы мы тупо его смотрели — нет, он идет фоном. Но он словно запускает часы до Нового года, задает финальный отсчет. Когда фильм начинается, начинается и подготовка: уборка, елка, готовка — все это в процессе», – добавил Соседов.

Кроме «Иронии судьбы», Соседов еще отметил такие картины, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Чародеи» и даже «Гараж». Все эти фильмы, по мнению телеведущего помогают создать уютную домашнюю атмосферу, которая так важна в новогодние праздники.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Сергей Соседов
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