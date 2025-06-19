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Спасла кнопка «Отмена» и холодная голова: кто ответит за падающий лифт в многоэтажке Петербурга

Опубликовано: 19 июня 2025 13:31
лифт
Спасла кнопка «Отмена» и холодная голова: кто ответит за падающий лифт в многоэтажке Петербурга
Global Look Press / Shatokhina Natalya / news.ru

Накануне женщина с дочерью зашли в лифт, который стал неожиданно падать.

Петербурженка едва не простилась с жизнью, когда лифт начал падать. Это произошло в жилом доме на проспекте Наставников.

Когда женщина с дочерью вошли в лифт и нажали кнопку первого этажа, кабина начала срываться вниз с резким скрежетом и вибрацией. Девочка сильно испугалась, их с матерью стало бить из стороны в сторону по кабинке. Тогда петербурженка нажала кнопку «отмена».

Лифт остановился на 13 этаже, и они смогли выйти из кабинки. Однако у пострадавших остались ушибы. Плюс одна фобия, как говорится.

Следственный комитет взялся за дело

Это происшествие вызвало настоящий резонанс. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не соблюдающих требования безопасности».

Сам дом — 23-этажный, построенный в 2004 году, но жильцы давно жаловались на плохое состояние лифтов и неудовлетворительную уборку подъездов.

Не первый случай в Петербурге

Стоит отметить, что подобные случаи в Петербурге не единичны. В марте 2024 года в другом районе города с восьмого этажа упал лифт с 13 пассажирами. Тогда пострадали несколько человек.

Эксперты объяснили, что лифт не может просто так упасть — его удерживают минимум три троса. В сентябре 2024 года Ростехнадзор уже проводил внеплановые проверки по жалобам жителей.

Однако пока практика показывает, что проблемы с лифтами в старых и новых домах остаются актуальными.

Кто должен следить за исправностью лифтов?

Юрист и член Союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Сабитова рассказала «Городовому», кто должен отвечать за исправность лифтов в многоквартирном доме.

«Управляющая компания отвечает за содержание общего имущества дома, в том числе и лифтов. Она обязана заключить договор на обслуживание лифтов со специализированной организацией.

Обслуживающая лифты организация проводит текущий и капитальный ремонт, осмотры, замены узлов, испытания. Она обязана обеспечивать безопасную эксплуатацию.

Если УК не проконтролировала работу подрядчика или заключила договор с некомпетентной организацией — она также несет ответственность», — объясняет эксперт.

Куда жаловаться

Для начала нужно пожаловаться в управляющую компанию: подать письменную претензию с требованием провести проверку и устранить нарушения.

Кроме того, можно подать жалобу в Инспекцию по жилищному надзору Санкт-Петербурга на сайте Госуслуги или напрямую через сайт инспекции.

По словам юриста, также в этом вопросе компетентен Ростехнадзор, а при признаках преступной халатности или угрозы жизни нужно идти в Прокуратуру.

Если получены травмы, то нужно пойти в Полицию и написать заявление.

Как зафиксировать факт происшествия?

«Нужно вызвать полицию, МЧС, сделать фото или видео, собрать данные свидетелей. Также важно получить медицинскую помощь и взять справку о травмах.

А уже потом направить претензию в УК с требованием провести проверку и компенсировать вред.

Если УК отказывается признавать вину, то придется провести независимую экспертизу лифта и подать иск в суд», — говорит юрист.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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