Стимул или помощь: зачем в России предлагают повысить маткапитал для девушек до 24 лет

Новая инициатива вызвала споры, и эксперт объяснил, для чего такое предложение было озвучено.

В России хотят стимулировать молодых мам рожать детей раньше, и для этого предлагают увеличить материнский капитал. Сейчас средний возраст женщины при рождении первого ребенка в стране — около 28–29 лет, и эта цифра постепенно растет.

Это значит, что многие пары откладывают рождение детей, что негативно сказывается на демографии.

Чтобы изменить ситуацию, депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала на 1 миллион рублей для тех, кто родит первого ребенка до 24 лет.

По словам чиновницы, когда женщина рожает первого ребенка в более молодом возрасте, у нее выше шансы на появление второго и последующих детей. Если же первый ребенок рождается позже, то часто семья ограничивается одним ребенком.

Маткапитал сегодня

Сейчас базовый размер материнского капитала составляет примерно 690 тысяч рублей на первого ребенка и около 912 тысяч — на второго (если маткапитал за первого не получали).

Инициатива Лантратовой подразумевает, что молодые мамы до 24 лет смогут получить за первого ребенка 1 миллион, а не почти 700 тысяч рублей. Однако такое предложение получило обсуждение в соцсетях, многие считают, что такое ограничение по возрасту выглядит как дискриминация.

Адвокат Андрей Князев объяснил «Городовому» суть инициативы.

«Если лицу предоставлены дополнительные гарантии осуществления его прав, дискриминации нет. К примеру, если у трудящихся крайнего севера из-за особо тяжелых условий работы есть надбавки к заработной плате, почему предложение (а пока это только предложение) увеличить материнский капитал родившим до 24 лет следует называть дискриминацией? Статистика показывает, что у девушек до 24 лет доходы в среднем ниже, чем у девушек постарше. При этом девушки в этом возрасте получают образование, ищут работу, сталкиваются с иными сложностями, которые не встречаются в более позднем возрасте. Поэтому, на мой взгляд, дискриминацией такой подход назвать нельзя», — считает эксперт.

Время стать на ноги

В последнее время молодые люди предпочитают рожать детей только после того, как достигли довольно хороших результатов в карьере, чтобы дать ребенку лучшее.

Однако новая инициатива подразумевает, что отправиться в роддом нужно практически сразу после окончания вуза, не успев встать на ноги.

По словам адвоката, основная суть материнского капитала вовсе не в том, чтобы замотивировать людей заводить детей, а в том, чтобы помочь тем, кто уже по каким-то причинам планирует детей или успешно ими обзавелся.

«Если лицо решило стать родителем во время обучения в вузе, у него нет времени достичь финансовой стабильности. Именно для такого случая, на мой взгляд, и предусматриваются изменения. Чтобы помочь тем, кто не успел «стать на ноги», но детей завел. А ведь есть те, кто не учился в высшем учебном заведении вовсе, а дети у него уже есть. И им может быть еще тяжелее, так как найти высокооплачиваемую работу труднее», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, предложение Лантратовой кажется вполне разумным и говорит о том, что парламентарии осознают положение молодых семей и хотят им помочь.

Тем более, что это предложение выгодно отличается от предыдущих идей, таких как идеи льготного поступления или специальных бюджетных мест в вузах для молодых матерей, которая была направлена на очень небольшую прослойку населения.