Стоит дорого, отзывы хорошие, но как ее готовить? Шеф-повар поделился лайфхаками работы со спаржей

Весна и лето — время, когда на прилавках появляется спаржа. Многие проходят мимо: дорого, странно, непонятно. А зря! Это один из самых полезных и деликатных весенних овощей, по мнению Юрия Шайковского.
Что это такое?
Спаржа — это молодые побеги растения Asparagus officinalis. Срезают их до того, как стебель огрубеет. Бывает:
- Зелёная — самая популярная, с ярким травяным вкусом, не требует чистки.
- Белая — нежнее, её нужно чистить, вкус мягкий, чуть сладкий.
- Фиолетовая — редкая, сладковатая, с лёгкой горчинкой, при варке зеленеет.
Как выбрать спаржу?
- Стебли — упругие, ломаются с хрустом.
- Кончики — не вялые, без желтизны.
- Запах — свежий, травяной.
- Цвет — равномерный.
- Хранение — максимум 2–3 дня в холодильнике, обернув во влажное полотенце.
Готовим! (3 простых рецепта) от шефа
1. Жареная спаржа с чесноком
Ингредиенты: зелёная спаржа, оливковое масло, чеснок, соль.
Как готовить:
- Обрезать кончики, промыть.
- Обжарить 5–7 мин на среднем огне.
- В конце — измельчённый чеснок и щепотка соли.
- Совет: сбрызните лимоном — будет пикантнее.
2. Запечённая с пармезаном
Ингредиенты: спаржа, пармезан, оливковое масло, соль, перец.
Как готовить:
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Запечь в духовке (200°С, 10 мин), предварительно сбрызнув маслом и посыпав сыром.
Совет: можно заменить на любой твёрдый сыр.
3. Спаржа с беконом
Ингредиенты: спаржа, тонкий бекон, оливковое масло.
Как готовить:
- Обернуть пучки спаржи ломтиками бекона.
- Обжарить 7–8 мин до хруста.
- Совет: используйте зубочистки, чтобы бекон держался.
Польза
Спаржа — кладезь витаминов (A, C, K, группы B), антиоксидантов, клетчатки. Почти без калорий — всего 20 ккал на 100 г. Идеальна для тех, кто хочет есть вкусно и без вреда для фигуры.
А как же соевая «спаржа»?
То, что в России называют «спаржей» в закусках, — вовсе не она. Это пенка с соевого молока, высушенная и закрученная. Вкусная штука, но к овощной спарже не имеет отношения.