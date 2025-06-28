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Стоит дорого, отзывы хорошие, но как ее готовить? Шеф-повар поделился лайфхаками работы со спаржей

Опубликовано: 28 июня 2025 17:31
спаржа
Стоит дорого, отзывы хорошие, но как ее готовить? Шеф-повар поделился лайфхаками работы со спаржей
Фото: Городовой.ру

Поднимите кулинарный опыт.

Весна и лето — время, когда на прилавках появляется спаржа. Многие проходят мимо: дорого, странно, непонятно. А зря! Это один из самых полезных и деликатных весенних овощей, по мнению Юрия Шайковского.

Что это такое?

Спаржа — это молодые побеги растения Asparagus officinalis. Срезают их до того, как стебель огрубеет. Бывает:

  • Зелёная — самая популярная, с ярким травяным вкусом, не требует чистки.
  • Белая — нежнее, её нужно чистить, вкус мягкий, чуть сладкий.
  • Фиолетовая — редкая, сладковатая, с лёгкой горчинкой, при варке зеленеет.

Как выбрать спаржу?

  • Стебли — упругие, ломаются с хрустом.
  • Кончики — не вялые, без желтизны.
  • Запах — свежий, травяной.
  • Цвет — равномерный.
  • Хранение — максимум 2–3 дня в холодильнике, обернув во влажное полотенце.

Готовим! (3 простых рецепта) от шефа

1. Жареная спаржа с чесноком

Ингредиенты: зелёная спаржа, оливковое масло, чеснок, соль.

Как готовить:

  • Обрезать кончики, промыть.
  • Обжарить 5–7 мин на среднем огне.
  • В конце — измельчённый чеснок и щепотка соли.
  • Совет: сбрызните лимоном — будет пикантнее.

2. Запечённая с пармезаном

Ингредиенты: спаржа, пармезан, оливковое масло, соль, перец.

Как готовить:

  • Запечь в духовке (200°С, 10 мин), предварительно сбрызнув маслом и посыпав сыром.
    Совет: можно заменить на любой твёрдый сыр.

3. Спаржа с беконом

Ингредиенты: спаржа, тонкий бекон, оливковое масло.

Как готовить:

  • Обернуть пучки спаржи ломтиками бекона.
  • Обжарить 7–8 мин до хруста.
  • Совет: используйте зубочистки, чтобы бекон держался.

Польза

Спаржа — кладезь витаминов (A, C, K, группы B), антиоксидантов, клетчатки. Почти без калорий — всего 20 ккал на 100 г. Идеальна для тех, кто хочет есть вкусно и без вреда для фигуры.

А как же соевая «спаржа»?

То, что в России называют «спаржей» в закусках, — вовсе не она. Это пенка с соевого молока, высушенная и закрученная. Вкусная штука, но к овощной спарже не имеет отношения.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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