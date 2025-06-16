Игра на ностальгии: почему российские магазины заполнили псевдофинские продукты

Полки российских магазинов ломятся от «финских» продуктов, которые на деле не имеют никакого отношения к Финляндии. Это явление стало настолько распространенным, что требует внимательного изучения.

Почему появляются псевдофинские товары и как не стать жертвой обмана.

Рост числа псевдофинских товаров: связь с уходом иностранных компаний

На полках российских магазинов и на сайтах с товарами много продуктов питания, которые используют в рекламе и упаковке образ Финляндии. По оценкам экспертов, за последние годы число псевдофинских товаров на российском рынке сильно выросло.

Как пишет 78.ru, это связывают с тем, что иностранные компании ушли из России, из-за чего образовалась ниша для местных производителей.

Пищевая промышленность: лидер по количеству псевдофинских брендов

«Случаев, когда финский бренд используется без каких-либо связей компании с Финляндией, больше всего наблюдается в российской пищевой промышленности», — заявил главный эксперт Мейра Паппи из отдела национального имиджа Министерства иностранных дел.

По его словам, использование образа чужой страны — эффективный и широко используемый в мире маркетинговый прием.

Как отличить настоящие финские продукты от псевдофинских:

Внимательно читать этикетку: Обращать внимание на страну производства и состав продукта.

Проверять подлинность бренда: Стоит поискать официальные логотипы и знаки качества.

Сравнивать цены: Настоящие финские товары обычно стоят дороже, чем псевдофинские.

Обращать внимание на упаковку: Качественная упаковка — признак настоящего товара.

Покупать в проверенных магазинах: Доверять только надежным продавцам.

Зачем производители используют псевдофинский стиль?

Ностальгия: Использование образа Финляндии может вызвать ностальгию у тех, кто помнит качественные финские продукты.

Ассоциации с качеством: Финляндия известна своими высокими стандартами качества, поэтому использование финского стиля может создать впечатление о высоком качестве продукта.

Привлечение внимания: Необычное название и дизайн упаковки могут привлечь внимание покупателей.

Риски для потребителей

Несоответствие качества: псевдофинские продукты могут не соответствовать стандартам качества, установленным для настоящих финских товаров.

Обман потребителя: Покупатели могут быть введены в заблуждение относительно страны производства и происхождения продукта.

Поддержка недобросовестных производителей: Покупая псевдофинские продукты, люди поддерживают производителей, которые используют нечестные маркетинговые приемы.

Появление псевдофинских продуктов в российских магазинах — это тревожный сигнал, который говорит о необходимости более внимательного отношения к выбору товаров.