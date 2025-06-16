Городовой / Общество / Игра на ностальгии: почему российские магазины заполнили псевдофинские продукты
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Игра на ностальгии: почему российские магазины заполнили псевдофинские продукты

Опубликовано: 16 июня 2025 17:03
псевдофинские продукты
Игра на ностальгии: почему российские магазины заполнили псевдофинские продукты
globallookpress/Maksim Konstantinov

Обзор псевдофинских продуктов и мнение экспертов.

Полки российских магазинов ломятся от «финских» продуктов, которые на деле не имеют никакого отношения к Финляндии. Это явление стало настолько распространенным, что требует внимательного изучения.

Почему появляются псевдофинские товары и как не стать жертвой обмана.

Рост числа псевдофинских товаров: связь с уходом иностранных компаний

На полках российских магазинов и на сайтах с товарами много продуктов питания, которые используют в рекламе и упаковке образ Финляндии. По оценкам экспертов, за последние годы число псевдофинских товаров на российском рынке сильно выросло.

Как пишет 78.ru, это связывают с тем, что иностранные компании ушли из России, из-за чего образовалась ниша для местных производителей.

Пищевая промышленность: лидер по количеству псевдофинских брендов

«Случаев, когда финский бренд используется без каких-либо связей компании с Финляндией, больше всего наблюдается в российской пищевой промышленности», — заявил главный эксперт Мейра Паппи из отдела национального имиджа Министерства иностранных дел.

По его словам, использование образа чужой страны — эффективный и широко используемый в мире маркетинговый прием.

Как отличить настоящие финские продукты от псевдофинских:

  • Внимательно читать этикетку: Обращать внимание на страну производства и состав продукта.
  • Проверять подлинность бренда: Стоит поискать официальные логотипы и знаки качества.
  • Сравнивать цены: Настоящие финские товары обычно стоят дороже, чем псевдофинские.
  • Обращать внимание на упаковку: Качественная упаковка — признак настоящего товара.
  • Покупать в проверенных магазинах: Доверять только надежным продавцам.

Зачем производители используют псевдофинский стиль?

  • Ностальгия: Использование образа Финляндии может вызвать ностальгию у тех, кто помнит качественные финские продукты.
  • Ассоциации с качеством: Финляндия известна своими высокими стандартами качества, поэтому использование финского стиля может создать впечатление о высоком качестве продукта.
  • Привлечение внимания: Необычное название и дизайн упаковки могут привлечь внимание покупателей.

Риски для потребителей

  • Несоответствие качества: псевдофинские продукты могут не соответствовать стандартам качества, установленным для настоящих финских товаров.
  • Обман потребителя: Покупатели могут быть введены в заблуждение относительно страны производства и происхождения продукта.
  • Поддержка недобросовестных производителей: Покупая псевдофинские продукты, люди поддерживают производителей, которые используют нечестные маркетинговые приемы.

Появление псевдофинских продуктов в российских магазинах — это тревожный сигнал, который говорит о необходимости более внимательного отношения к выбору товаров.

Новости по теме
Русский офицер и президент Финляндии: зачем Карл Маннергейм хранил тайну коронации Николая II Русский офицер и президент Финляндии: зачем Карл Маннергейм хранил тайну коронации Николая II 19 июня 2025 11:01
«Треугольник страсти»: как скалы Ленобласти покорили сердца альпинистов и что скрывает волшебное озеро у границы с Финляндией «Треугольник страсти»: как скалы Ленобласти покорили сердца альпинистов и что скрывает волшебное озеро у границы с Финляндией 18 июня 2025 20:32
Аэроплан против мотоцикла и лошади: история обмана, которая произошла на Семеновском ипподроме в Петербурге Аэроплан против мотоцикла и лошади: история обмана, которая произошла на Семеновском ипподроме в Петербурге 12 июня 2025 12:02
Куриный обман: покупка голеней и крыльев в «Пятерочке» может оказаться пустой тратой денег Куриный обман: покупка голеней и крыльев в «Пятерочке» может оказаться пустой тратой денег 3 июня 2025 18:32
«Фейс-контроль» от петербуржцев: какие продукты «Ермолино» прошли проверку на вкус и качество «Фейс-контроль» от петербуржцев: какие продукты «Ермолино» прошли проверку на вкус и качество 20 мая 2025 23:30
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».