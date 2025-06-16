Игра на ностальгии: почему российские магазины заполнили псевдофинские продукты

Полки российских магазинов ломятся от «финских» продуктов, которые на деле не имеют никакого отношения к Финляндии. Это явление стало настолько распространенным, что требует внимательного изучения.
Почему появляются псевдофинские товары и как не стать жертвой обмана.
Рост числа псевдофинских товаров: связь с уходом иностранных компаний
На полках российских магазинов и на сайтах с товарами много продуктов питания, которые используют в рекламе и упаковке образ Финляндии. По оценкам экспертов, за последние годы число псевдофинских товаров на российском рынке сильно выросло.
Как пишет 78.ru, это связывают с тем, что иностранные компании ушли из России, из-за чего образовалась ниша для местных производителей.
Пищевая промышленность: лидер по количеству псевдофинских брендов
«Случаев, когда финский бренд используется без каких-либо связей компании с Финляндией, больше всего наблюдается в российской пищевой промышленности», — заявил главный эксперт Мейра Паппи из отдела национального имиджа Министерства иностранных дел.
По его словам, использование образа чужой страны — эффективный и широко используемый в мире маркетинговый прием.
Как отличить настоящие финские продукты от псевдофинских:
- Внимательно читать этикетку: Обращать внимание на страну производства и состав продукта.
- Проверять подлинность бренда: Стоит поискать официальные логотипы и знаки качества.
- Сравнивать цены: Настоящие финские товары обычно стоят дороже, чем псевдофинские.
- Обращать внимание на упаковку: Качественная упаковка — признак настоящего товара.
- Покупать в проверенных магазинах: Доверять только надежным продавцам.
Зачем производители используют псевдофинский стиль?
- Ностальгия: Использование образа Финляндии может вызвать ностальгию у тех, кто помнит качественные финские продукты.
- Ассоциации с качеством: Финляндия известна своими высокими стандартами качества, поэтому использование финского стиля может создать впечатление о высоком качестве продукта.
- Привлечение внимания: Необычное название и дизайн упаковки могут привлечь внимание покупателей.
Риски для потребителей
- Несоответствие качества: псевдофинские продукты могут не соответствовать стандартам качества, установленным для настоящих финских товаров.
- Обман потребителя: Покупатели могут быть введены в заблуждение относительно страны производства и происхождения продукта.
- Поддержка недобросовестных производителей: Покупая псевдофинские продукты, люди поддерживают производителей, которые используют нечестные маркетинговые приемы.
Появление псевдофинских продуктов в российских магазинах — это тревожный сигнал, который говорит о необходимости более внимательного отношения к выбору товаров.