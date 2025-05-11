Свежая выпечка на Wildberries: можно ли брать заварные, или лучше довериться кондитерскому у дома

Интернет научил нас, что через маркетплейсы можно купить всё — от шпателя до смокинга для кота. Но чтобы пирожные с начинкой, да еще и свежие?

Это уже какая-то кондитерская провокация. Тем не менее, на «Вайлдберриз» девушке попалась выпечка от фабрики «Диель», реклама пообещала: «Всё готовим в день заказа».

Сначала россиянка хмыкнула — ага, конечно. Но на всякий случай заказала 12 коробок. Ну мало ли, вдруг не врут?

А они не соврали. Всё доехало с датой заказа на упаковке — словно испекли и тут же в дорогу отправили. Каждая коробка аккуратная, праздничная, внутри всё запаковано в отдельные кулечки: хоть в сумку кидай, хоть в гости неси, не уронишь авторитет.

«Горка»: пирожные, которое ели втроем и не могли решить, какое вкуснее

Печенье-бисквит с начинкой. Казалось бы, скука. Но сперва оценили вишню, а следом началась драка за абрикос. Лимон вообще дал прикурить: с горчинкой, не приторный, как бывает.

«Горка» простая, но честная. С джемом — от души, с ароматом — будто бабушка на кухне приготовила.

Печенье «Олимпия»: ну наконец-то кто-то положил туда орехи

Это песочное тесто, которое хрустит, но не ломает зубы. А главное — орехи, семечки, изюм, и всё это не по принципу «одна изюминка на весь батон», а щедро. Глазурь — не горькая химия, а молочный шоколад, за который производителю хочется пожать руку и дать медаль, отмечает девушка.

Эклеры «Заварнуши»: здесь могла бы быть реклама

Эклеры — как эклеры? Нет. Тут — нежное тесто, не варёная, а нормальная сгущенка, и шоколадная глазурь, которую хочется соскоблить языком. А потом заморозить эклер на потом. Внутри — не воздух, а начинка. И её много.

«Амо» — это любовь с вишней внутри

Шоколадный бисквит, глазурь, вишня с кислинкой. В каждом кусочке — ягода, не пюре, не ароматизатор, а настоящая. После «Амо» ты смотришь на другие пирожные, как на бывших. Вроде ничего плохого не сделали, но рядом с новым — не катят.

Галеты с тмином и кориандром: это уже не просто хлебцы

Семечки, специи, аромат — идеальны с сыром, с рыбой, с чем угодно. Утром, вечером, на праздник, в будни. Хотите быть тем, у кого всегда что-то есть к чаю? Вот ваш билет в клуб.

По итогу девушка осталась в восторге и отметила, что если в вашем городе есть продукция данного производителя, то можно смело брать ее на тест.