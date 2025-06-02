Свиньям на корм? А вот и нет: в Роскачестве назвали плюсы от употребления арахиса

Главная суперсила арахиса — это его жиры, отмечает Роскачество. Но не пугайтесь! Это хорошие жиры, которые помогают нашему сердцу работать как часы, улучшают состояние кожи и дают энергию.

Плюс в нём много белка, который нужен мышцам, и витаминов, особенно группы В, а ещё магний и калий — важные помощники для мозга и сердца.

Если съесть немного арахиса в день — настроение улучшится, силы прибавятся, и даже сахар в крови будет вести себя спокойнее. А ещё арахис помогает дольше оставаться сытым и не тянуться к вредным перекусам. Для нервов он тоже полезен: помогает справляться со стрессом и лучше спать.

Но есть и минусы. Арахис — один из самых частых аллергенов. У некоторых людей он может вызвать серьёзную реакцию, так что тем, кто склонен к аллергии, стоит быть особенно осторожными.

Он ещё и калорийный — увлекаться им не стоит, особенно если вы следите за весом. А при проблемах с суставами и почками от него лучше отказаться вовсе. Жареный арахис вкусный, но соль и подгорелая корочка могут свести всю пользу на нет — поднимают давление и вредят сосудам.

Сколько можно? Здоровому взрослому — примерно горсть в день, это около 30 граммов, передает Роскачество. Детям до трёх лет арахис не дают — он слишком тяжёлый для их организма.

Выбирайте арахис внимательно. Он должен быть чистым, без пятен, плесени и неприятного запаха. Лучше хранить его в сухом тёмном месте в плотной упаковке — не в холодильнике и не рядом с луком или чесноком, чтобы не впитал чужие запахи.