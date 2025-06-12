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Пляжные антитренды: 5 вещей, которые испортят отпуск

Опубликовано: 12 июня 2025 16:03
пляжная мода
Пляжные антитренды: 5 вещей, которые испортят отпуск
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Стилист назвала главные ошибки в выборе одежды для пляжного отдыха.

Пляжная мода — это не только демонстрация красивой фигуры, но и умение одеваться уместно и комфортно. На этот вопрос порталу «Городовой» ответила имидж-консультант Елена Бестави.

Комфорт превыше всего: что не стоит надевать из-за жары?

Елена Бестави
Елена Бестави Стилист
«Этот вопрос я бы разделила на два: 1 — Не стоит, потому что не комфортно; 2 — Не стоит, чтобы не раздражать окружающих», — сказала Бестави.
  • Мужчинам. По словам эксперта, мужчинам лучше отказаться от облегающих рубашек. Свободные модели из натуральных тканей гораздо лучше «дышат» и позволяют коже чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду.
  • Женщинам стоит забыть об обуви на платформе — она неудобна на песке и выглядит неактуально. Также под запретом накидки и халаты из синтетики. Натуральные ткани сейчас в тренде и обеспечивают максимальный комфорт.

Пляжный этикет: как не вызвать волну негатива

Вторая важная составляющая пляжного образа — уважение к окружающим. Что же может вызвать раздражение у других отдыхающих?

  • Провокационные надписи. Если вы не хочется получить порцию негатива на пляже, лучше отказаться от футболок с провокационными надписями.
  • Мужчинам стоит избегать сочетания босоножек с носками — это давно стало антитрендом.
  • Женщинам лучше отказаться от тяжелых ароматов и яркого макияжа — на пляже уместнее легкий, естественный образ. Купальники кислотных оттенков в этом сезоне тоже моветон. Лучше отдать предпочтение спокойным, природным тонам.

Следуя этим простым советам, можно создать стильный и комфортный пляжный образ, который не только подчеркнет индивидуальность, но и позволит чувствовать себя уверенно и расслабленно на отдыхе.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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