Пляжные антитренды: 5 вещей, которые испортят отпуск

Пляжная мода — это не только демонстрация красивой фигуры, но и умение одеваться уместно и комфортно. На этот вопрос порталу «Городовой» ответила имидж-консультант Елена Бестави.

Комфорт превыше всего: что не стоит надевать из-за жары?

Елена Бестави Стилист «Этот вопрос я бы разделила на два: 1 — Не стоит, потому что не комфортно; 2 — Не стоит, чтобы не раздражать окружающих», — сказала Бестави.

Мужчинам. По словам эксперта, мужчинам лучше отказаться от облегающих рубашек. Свободные модели из натуральных тканей гораздо лучше «дышат» и позволяют коже чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду.

Женщинам стоит забыть об обуви на платформе — она неудобна на песке и выглядит неактуально. Также под запретом накидки и халаты из синтетики. Натуральные ткани сейчас в тренде и обеспечивают максимальный комфорт.

Пляжный этикет: как не вызвать волну негатива

Вторая важная составляющая пляжного образа — уважение к окружающим. Что же может вызвать раздражение у других отдыхающих?

Провокационные надписи. Если вы не хочется получить порцию негатива на пляже, лучше отказаться от футболок с провокационными надписями.

Мужчинам стоит избегать сочетания босоножек с носками — это давно стало антитрендом.

Женщинам лучше отказаться от тяжелых ароматов и яркого макияжа — на пляже уместнее легкий, естественный образ. Купальники кислотных оттенков в этом сезоне тоже моветон. Лучше отдать предпочтение спокойным, природным тонам.

Следуя этим простым советам, можно создать стильный и комфортный пляжный образ, который не только подчеркнет индивидуальность, но и позволит чувствовать себя уверенно и расслабленно на отдыхе.