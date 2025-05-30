Россельхознадзор обнаружил фальсификат у пяти российских производителей: что нашли в молоке, сгущенке и сыре

Россельхознадзор выявил несоответствия в молочных продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союза.

Сотрудники обнаружили фальсификат у российских производителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что именно было найдено в молочной продукции.

ООО «Саратовский молочный комбинат»: растительные масла в молоке

Фальсификат обнаружили у ООО «Саратовский молочный комбинат». Пробы молока отобрали в больнице Республики Калмыкия. В продукте выявили растительные масла и жиры, содержание которых не допускается в натуральной молочной продукции.

ООО «Промконсервы»: масла и жиры в сгущенном продукте

Подобное нарушение также обнаружили у ООО «Промконсервы». Масла и жиры выявили в молочном сгущенном продукте с сахаром с массовой долей жира 0,2%, которое продавали в одном из новгородских магазинов.

ТНВ «Сыр Стародубский»: микробная трансглутаминаза и клозантел в сыре

В брянском супермаркете нашли колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства — клозантела в количестве 2,7 мкг/кг производителя ТНВ «Сыр Стародубский».

Клозантел — это анальгетик, который ветеринары дают крупному рогатому скоту, овцам, козам и оленям. Препарат эффективен в борьбе с паразитами, питающимися кровью животных.

ИП Нуртазаев Е.Б.: фальсификация и кишечная палочка в сливочном масле

В Астраханской области обнаружили фальсификацию растительными маслами и жирами и бактерии группы кишечной палочки в пробах сливочного масла производства ИП Нуртазаев Е.Б.

Наличие БГКП в готовых пищевых продуктах свидетельствует о нарушениях санитарных правил, сроков и температурного режима хранения, транспортирования и реализации, а также технологического режима изготовления.

АО «Озерецкий молочный комбинат»: растительные жиры и масла в сметане и сливочном масле

Фальсифицированную жирами немолочного происхождения сметану производителя АО «Озерецкий молочный комбинат» выявили в одном из архангельских гипермаркетов. Кроме того, в продукции данного производителя выявлены и иные нарушения. В магазине в Новгородской области было обнаружено сливочное масло, фальсифицированное растительными жирами и маслами.

Регион Производитель Продукция/Место отбора Выявленные нарушения Комментарии/Риски Саратовская область ООО «Саратовский молочный комбинат» Молоко, пробы в больнице Калмыкии Обнаружены растительные масла и жиры (фальсификация) Использование растительных масел и жиров в натуральной молочной продукции не допускается Смоленская область ООО «Промконсервы» Молочный сгущенный продукт с сахаром, магазин «Маяк», Новгородская обл. Фальсификация растительными маслами и жирами Нарушение требований к натуральной молочной продукции Брянская область ТНВ «Сыр Стародубский» Колбасный плавленый сыр, мягкий сыр, брянский супермаркет В плавленом сыре — микробная трансглутаминаза (запрещенный фермент); в мягком сыре — остатки клозантела (2,7 мкг/кг) Микробная трансглутаминаза запрещена в ЕАЭС; клозантел — ветеринарный препарат, остатки недопустимы Астраханская область ИП Нуртазаев Е.Б. Сливочное масло, производственная площадка Фальсификация растительными маслами и жирами; бактерии группы кишечной палочки (БГКП) БГКП свидетельствуют о нарушении санитарных норм, возможен риск пищевого отравления Московская область АО «Озерецкий молочный комбинат» Сметана (гипермаркет «Маяк», Архангельская обл.); сливочное масло (магазин «Маяк», Новгородская обл.) В сметане — фальсификация жирами немолочного происхождения; в сливочном масле — растительные жиры и масла Использование жиров немолочного происхождения в натуральной молочной продукции не допускается

Меры Россельхознадзора: передача информации в Роспотребнадзор

Россельхознадзор принял соответствующие меры в рамках своих полномочий, а также направил информацию о фактах обнаружения несоответствий в Роспотребнадзор.

В случае повторного выявления несоответствий будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции. Возможна приостановка экспорта продукции.