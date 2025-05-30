Россельхознадзор обнаружил фальсификат у пяти российских производителей: что нашли в молоке, сгущенке и сыре

Россельхознадзор выявил несоответствия в молочных продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союза.
Сотрудники обнаружили фальсификат у российских производителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что именно было найдено в молочной продукции.
ООО «Саратовский молочный комбинат»: растительные масла в молоке
Фальсификат обнаружили у ООО «Саратовский молочный комбинат». Пробы молока отобрали в больнице Республики Калмыкия. В продукте выявили растительные масла и жиры, содержание которых не допускается в натуральной молочной продукции.
ООО «Промконсервы»: масла и жиры в сгущенном продукте
Подобное нарушение также обнаружили у ООО «Промконсервы». Масла и жиры выявили в молочном сгущенном продукте с сахаром с массовой долей жира 0,2%, которое продавали в одном из новгородских магазинов.
ТНВ «Сыр Стародубский»: микробная трансглутаминаза и клозантел в сыре
В брянском супермаркете нашли колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства — клозантела в количестве 2,7 мкг/кг производителя ТНВ «Сыр Стародубский».
Клозантел — это анальгетик, который ветеринары дают крупному рогатому скоту, овцам, козам и оленям. Препарат эффективен в борьбе с паразитами, питающимися кровью животных.
ИП Нуртазаев Е.Б.: фальсификация и кишечная палочка в сливочном масле
В Астраханской области обнаружили фальсификацию растительными маслами и жирами и бактерии группы кишечной палочки в пробах сливочного масла производства ИП Нуртазаев Е.Б.
Наличие БГКП в готовых пищевых продуктах свидетельствует о нарушениях санитарных правил, сроков и температурного режима хранения, транспортирования и реализации, а также технологического режима изготовления.
АО «Озерецкий молочный комбинат»: растительные жиры и масла в сметане и сливочном масле
Фальсифицированную жирами немолочного происхождения сметану производителя АО «Озерецкий молочный комбинат» выявили в одном из архангельских гипермаркетов. Кроме того, в продукции данного производителя выявлены и иные нарушения. В магазине в Новгородской области было обнаружено сливочное масло, фальсифицированное растительными жирами и маслами.
|Регион
|Производитель
|Продукция/Место отбора
|Выявленные нарушения
|Комментарии/Риски
|Саратовская область
|ООО «Саратовский молочный комбинат»
|Молоко, пробы в больнице Калмыкии
|Обнаружены растительные масла и жиры (фальсификация)
|Использование растительных масел и жиров в натуральной молочной продукции не допускается
|Смоленская область
|ООО «Промконсервы»
|Молочный сгущенный продукт с сахаром, магазин «Маяк», Новгородская обл.
|Фальсификация растительными маслами и жирами
|Нарушение требований к натуральной молочной продукции
|Брянская область
|ТНВ «Сыр Стародубский»
|Колбасный плавленый сыр, мягкий сыр, брянский супермаркет
|В плавленом сыре — микробная трансглутаминаза (запрещенный фермент); в мягком сыре — остатки клозантела (2,7 мкг/кг)
|Микробная трансглутаминаза запрещена в ЕАЭС; клозантел — ветеринарный препарат, остатки недопустимы
|Астраханская область
|ИП Нуртазаев Е.Б.
|Сливочное масло, производственная площадка
|Фальсификация растительными маслами и жирами; бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
|БГКП свидетельствуют о нарушении санитарных норм, возможен риск пищевого отравления
|Московская область
|АО «Озерецкий молочный комбинат»
|Сметана (гипермаркет «Маяк», Архангельская обл.); сливочное масло (магазин «Маяк», Новгородская обл.)
|В сметане — фальсификация жирами немолочного происхождения; в сливочном масле — растительные жиры и масла
|Использование жиров немолочного происхождения в натуральной молочной продукции не допускается
Меры Россельхознадзора: передача информации в Роспотребнадзор
Россельхознадзор принял соответствующие меры в рамках своих полномочий, а также направил информацию о фактах обнаружения несоответствий в Роспотребнадзор.
В случае повторного выявления несоответствий будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции. Возможна приостановка экспорта продукции.