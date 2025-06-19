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Бурятская тушенка за 350 рублей: стоит ли переплачивать за легендарный продукт

Опубликовано: 19 июня 2025 23:03
тушенка Бурятмясопром
Бурятская тушенка за 350 рублей: стоит ли переплачивать за легендарный продукт
Городовой ру

Обзор, отзывы и честный анализ.

Бурятия славится не только Иволгинским дацаном, где действует буддийский государственный университет «Даши Чойнхорлин». И не только близостью с Байкалом, но и тушенкой. В СССР этот продукт пользовался огромной популярностью, да и сейчас ее считают самой вкусной.

ООО «Бурятмяспром»: История, уходящая корнями в 1937 год

ООО «Бурятмяспром» — одно из старейших и авторитетнейших предприятий пищевой отрасли республики. Его история начинается с 1937 года. В первые годы существования Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат работал преимущественно для нужд армии, затем для фронта.

Знаменитая бурятская тушенка, которую поставляли в Красную Армию, с тех пор стала брендом Республики. Использование сырья, выращенного в первозданных природных условиях, позволяет предлагать продукты безупречного качества.

Цена: В среднем 350 рублей за банку

Тушенка из говядины стоит в среднем 350 рублей. Есть также продукт из оленины, конины и свинины.

Отзывы покупателей: «Хороша всем, ее запах, она ароматная. Нет, там сои»

Судя по отзывам, она высоко ценится среди покупателей:

«Хороша всем, ее запах, она ароматная. Нет, там сои. Открываешь банку, сверху слой жира, а под ним кусок мяса. Именно мяса, которое надо делить ножом, оно не разваливается как в других банках, мягкое, не пойми чего. На вкус точно говядина. Приятно, что такая тушенка еще существует. Состав — ничего лишнего».

«Это лучшая тушенка, что мне попадалась за все время, самый первый плюс, наверное и основной, это то, что там много мяса».

Состав: Мясо, жир, лук, соль, перец, лавровый лист все по ГОСТу

Консервы сделаны по ГОСТУ, состав соответствующий ему: мясо, жир, лук, соль, перец, перец, лавровый лист.

Хранить консервы можно достаточно долго, целых 5 лет.

Минусы: Банка, цена и количество мяса

Однако, минусы все-таки присутствуют. Больше всего жалоб прилетает насчет банки. На упаковке производители явно экономят. Данные с этикетки считываются с трудом, шрифт очень мелкий да еще и напечатан на блестящем фоне. Также людей отпугивает цена:

«Конечно и стоимость дорогая у нее, но было бы обидно заплатить такие деньги и получить в результате не качественный товар».

Также минус обнаружил автор блога «Дилетант на кухне». Он решил взвесить тушенку.

«А вот чистого мяса в банке всего лишь 163 грамма. Это только 48 % от общей массы, напомню, должно быть как минимум 58%. Очень существенный минус, по моему мнению», — пишет блогер.

Почему бурятская тушенка так ценится?

  • История и традиции: Производство тушенки в Бурятии имеет долгую историю, уходящую корнями в советское прошлое.
  • Качественное сырье: Используется мясо, выращенное в экологически чистых районах.
  • Строгое соответствие ГОСТу: Производство ведется в соответствии с требованиями ГОСТа, что гарантирует качество и безопасность продукта.
  • Натуральный состав: В составе тушенки только мясо, жир, лук, соль, перец и лавровый лист — никаких искусственных добавок.
  • Вкус и аромат: Покупатели отмечают приятный вкус и аромат тушенки, а также большое количество мяса в банке.

Легенда, которую стоит попробовать, но с осторожностью!

Бурятская тушенка — это легендарный продукт, который пользуется заслуженной популярностью у покупателей. Однако, перед покупкой стоит учитывать и недостатки, такие как высокая цена и возможное несоответствие веса мяса заявленному на этикетке.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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