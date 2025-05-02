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«Таскал за волосы и бил по лицу». Как уберечь себя от неадекватного кавалера?

Опубликовано: 2 мая 2025 16:02
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«Таскал за волосы и бил по лицу». Как уберечь себя от неадекватного кавалера?
Globallookpress / Bulkin Sergey / news.ru

В Петербурге потенциальный претендент в женихи набросился на девушку из-за отказа продолжить вечер.

В наше время знакомства через интернет — обычное дело. Многие ищут пару, друзей или просто общение на сайтах и в приложениях. Но, к сожалению, не всегда такие встречи проходят гладко и безопасно. История девушки из Петербурга — яркое тому подтверждение.

Что произошло

Петербурженка познакомилась с парнем через сайт знакомств, переписка длилась всего неделю, но, судя по всему, парень произвел на нее хорошее впечатление. Он рассказывал о себе, говорил о семье, был дружелюбен и открытым. А первая встреча состоялась в квартире девушки. Они решили провести время вместе, выпить шампанского и просто пообщаться. Но когда девушка сказала, что собирается уйти к подруге, парень настоял остаться.

Внезапно парень стал агрессивным. Он избил девушку, повалил на кровать и попытался снять с нее штаны, чтобы изнасиловать. Психолог Сергей Ланг рассказал «Городовому», как нужно вести себя в подобных ситуациях.

«В первую очередь, я рекомендую встречаться на нейтральной территории. К себе никого не приглашать и, естественно, самой женщине ни в коем случае не идти в гости к мужчине. На первых встречах нужно полностью избежать употребления алкоголя, потому что вы в целом еще не знаете друг друга, и это может представлять определенную опасность», — отметил эксперт.

Думать о безопасности

Также психолог порекомендовал не садиться в машину к мужчине и дать понять, что, несмотря на знакомство в интернете, вы порядочный человек. В первую очередь важно думать о своей безопасности. Обязательно расскажите об этом близким людям, что идете на свидание. Если на встрече человек ведет себя странно, то стоит насторожиться.

«Одни из главных признаков — мужчина проявляет агрессивность к окружающим, например, постоянно рассказывает про то, что он кем-то недоволен. Также стоит обратить внимание, если мужчина давит на женщину, то есть он прям просит, например, отправить ему фотографии. Он очень активно интересуется сексуальной жизнью, то есть просит женщину рассказать о своих бывших половых партнерах», — предупреждает психолог.

Иметь доказательства

Эксперт советует быть подальше от навязчивых людей, так как это может быть психическим расстройством. Что касается случая с петербурженкой, то все закончилось благополучно. Ей удалось вырваться: она ударила обидчика в пах и сбежала. Пострадавшей повезло, что она попала в зону камер наблюдения, чтобы иметь доказательства. На кадрах видно, как парень таскает ее за волосы и бьет по лицу.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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