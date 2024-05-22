Точно не умрете: что будет, если проглотить жвачку целиком

Ну кто в детстве, да и во взрослом возрасте, случайно не проглатывал жвачку? Родители сразу же запугивали своих наследников, мол, застрянет она в животе, закупортит живот. Кто-то и вовсе говорил о смерти. Врачи над этим смеются, но в каждой шутке есть своя доля правды.

Каковы последствия

Конечно, в 99% случаев проглоченная жвачка обязательно найдет «выход». Произойдет это естественным путем, ничего внутри особо не засоряя и ни к чему не прилипая. В теле эта масса теряет свои липкие свойства из-за желудочного сока, так что волноваться на этот счет не стоит, уверяет известный доктор.

«Если случайно проглотили жвачку, паниковать не стоит — один маленький липкий комочек вреда не принесете, тем более, что под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Но если у вас есть неприятная привычка глотать резинку постоянно, то можете спровоцировать кишечную непроходимость», — рассказал гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко в беседе с «Комсомольской правдой».

Но это еще малое из бед. Если вы проглотите не одну резинку, а, например, набьете ею весь рот, то тут могут возникнуть проблемы посерьезнее. Вы не только можете задохнуться, но и остановить все процессы ЖКТ в организме. Извлекать огромный ком придется хирургу. Лучше не набирать много жвачки одновременно. Смысла в этом никакого нет, только опасность.

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Минусы жвачки

Врачи заявляют, что жвачку можно пожевать после еды около трех или пяти минут, чтобы убрать с зубов остатки пищи, но лучше это сделать с помощью зубной щетки и пасты. На голодный желудок употреблять это лакомство не стоит. У вас будет выделяться за зря желудочный сок. Так можно заработать язву.

Кстати, некоторые дамы жуют жвачку, чтобы подавить аппетит, но это его лишь только раззадорит. Конечно, на какое-то время вы немного обманете мозг, но буквально через полчаса начнете сметать со стола и из холодильника все, что плохо лежит. Так килограммы вы точно не сбросите.

Источник фото: Legion-Media

Есть еще одно опасение у людей по поводу добавок в липкой массе. В составе есть Е171 или по-другому диоксид титана. Некоторые считают, что он имеет свойство проникать в человеческие мембраны клеток и изменять их ДНК. Так можно и рак заработать. К какому-то общему мнению эксперты не пришли.

Если вы боитесь за свое здоровье, то лучше от жвачки отказаться. Кроме того, если долго жевать резинку, то могут появиться головные боли из-за большой нагрузки на жевательные мышцы, а из-за высокого содержания сахара эмаль зубов постепенно начнет портится.

Источник фото: Legion-Media