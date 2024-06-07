Топ-5 лучших смотровых площадок Абхазии: виды открываются изумительные

Не всегда у туристов есть время, чтобы посетить все главные точки курорта. Потому многие путешественники так любят смотровые площадки — они позволяют сразу оценить весь масштаб города и всю красоту пейзажей. И в Абхазии таких тоже немало: вот пять лучших вариантов.
Гагра, координаты: 43.281522, 40.282849
Здесь есть несколько смотровых площадок. Но лучшая из них — Средняя смотровая площадка. Она находится на высоте более 250 метров, открывая потрясающий вид и на сам город, и на море. Если смотреть левее, то можно увидеть Пицунду, а, повернув голову, удастся разглядеть Сочи. Из города очень удобно добраться до места прямо пешком.
Птичий клюв, координаты: 43.480803, 40.569367
Эту площадку местные жители часто называют секретной. А все потому что мало кто из туристов о ней знает. Расположилась обзорная местность на высоте 1200 метров над уровнем моря, по дороге на водопад «Птичий остров». С нее открывается просто фантастический вид на озеро Рица.
Мюссера, координаты: 43.149148, 40.460595
Эта площадка расположилась на высоте около 300 метров. Это заповедная территория, которая находится неподалеку от Пицунды. Отсюда можно полюбоваться потрясающим видом на лазурную воду и Мюссерское ущелье.
Сухумская гора, координаты: 43.005638, 41.033476
Эта смотровая площадка пока еще тоже не особо популярна. Но местные ее очень любят. Особенно здесь хорошо по вечерам: сперва можно полюбоваться яркими закатами, а с наступлением темноты — городскими огнями. Так что если вы являетесь сторонником городских джунглей, а не природных пейзажей, обязательно сюда загляните.
Ткуарчал, координаты: 42.840518, 41.697492
Это, пожалуй, самая красивая смотровая площадка. А все дело в ее форме — это не просто какая-то возвышенность, а настоящая скульптура. Она имеет форму протянутой руки с открытой ладонью. По предплечью можно подняться, а с самой ладошки полюбоваться шикарными видами на гору Лашкендар, реку Аалдзга и знаменитый железнодорожный мост.
В виде руки площадку сделали не случайно. Она является символом гостеприимства местных жителей. А так отзываются о площадке, побывавшие на ней туристы:
- «Стоишь на ладошке и ощущаешь себя маленьким человеком среди высоких гор, живописной зелени лесов и растений!»,
- «Место восхитительное. Сама площадка не большая, но на фото выглядит шикарно, дорога до площадки очень хорошая, можно проехать на любом транспорте»,
- «Подняться на руку стоит 150 рублей. Вид открывается классный, впечатления — надолго, фото можно сделать красивенные».
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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru