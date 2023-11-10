Турки неслучайно застилают гектары полей шерстяными коврами: причина удивит любого

Если вы думаете, что видели все турецкие достопримечательности, то, скорее всего, ошибаетесь. О ковровых полях в провинции Анталии знают немногие туристы. Между тем это завораживающее зрелище: шерстяными изделиями могут быть покрыты сотни гектаров земли.

Работники ковровых мастерских неслучайно раскладывают дорожки под палящим солнцем. Сделано это для того, чтобы приглушить слишком яркие краски. Изделия мягких, выгоревших оттенков смотрятся богаче и пользуются большим спросом у покупателей.

Кроме этого, ультрафиолет отлично борется с молью. Турецкие ковры сделаны из чистой шерсти, а значит, могут пострадать от вредителя. Чтобы этого не случилось, их дезинфицируют под открытым небом. Удивительно, но изделия могут лежать на полях по два–три месяца, пока не удастся достичь нужного эффекта, пишет портал BIG Picture.

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