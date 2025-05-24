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Тушенка с подвохом: Богатырская гречка с мясом, в которой мясо есть только на бумаге

Опубликовано: 24 мая 2025 14:16
гречка с мясом
Тушенка с подвохом: Богатырская гречка с мясом, в которой мясо есть только на бумаге
Фото: Городовой.ру

Мужчина попробовал и разочаровался.

Вкусную банку с обещанием сытного обеда можно найти и за полтинник. Особенно если зайти в «Макси» — ту самую сеть, которую в Москве днём с огнём не сыщешь. Именно там мужчине попалась на глаза консерва с громким названием — «Богатырская гречневая каша со вкусом говядины» бренда «Яркая цена».

Всё как любят в Сети: дёшево, сердито, и с лёгкой претензией на народную силу.

Тут и начинается магия. В названии — говядина, в составе — говяжий жир. Не мясо, не волокна, даже не бульонный кубик, а именно жир. Вопрос: считать ли это говядиной? Формально — да.

Внутри — всё как в рационе богатырей: гречка, аромат, жирок и десяток загадочных добавок, включая рис. Мяса, понятно, не нашлось, но это и не сюрприз. Ведь у таких консервов философия простая — насытить задешево, отмечает опечаленный автор теста.

На вкус — нормальная, честная, простая гречка. Пахнет едой, выглядит съедобно, проглатывается за пару минут, особенно если очень голоден. Добавлять в неё отдельно варёную говядину, как советует производитель в варианте «сервировки», — это уже из области издевательской иронии. Впрочем, ваш опыт может отличаться от авторского.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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