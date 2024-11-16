Тысяча и одна калория: петербуржцам раскрыли, как есть хурму с пользой для здоровья

Хурма — осенний фаворит, фрукт который привлекает нас своим сладким вкусом и насыщенным цветом. Но, несмотря на свою популярность, этот фрукт нужно употреблять с умом: хотя он богат полезными веществами, чрезмерное количество хурмы в рационе может принести не только пользу, но и вред. Как правильно есть хурму, чтобы насладиться ее вкусом без последствий раскрыли «Роскачество» и гастроэнтеролог Наталья Гронская.
Польза хурмы
Хурма содержит множество полезных элементов: витамины A, C, E и B6, а также калий, магний и антиоксиданты. Благодаря этому фрукту укрепляется иммунная система, улучшается зрение, кожа приобретает здоровый вид, а организм получает защиту от вредных свободных радикалов. Кроме того, хурма богата клетчаткой, что помогает улучшить пищеварение и поддерживать чувство сытости.
Сколько хурмы можно есть?
Рекомендации по употреблению варьируются: диетологи советуют съедать не более одного-двух плодов в день. Это оптимальное количество для получения всех полезных веществ без риска для здоровья. Если съедать больше, можно столкнуться с некоторыми проблемами.
Почему нельзя переедать?
Чрезмерное употребление хурмы может вызвать запоры и проблемы с пищеварением, так как в ней содержится много танинов — веществ, которые придают ей терпкость. Танин, особенно в недозрелой хурме, может раздражать стенки желудка и вызывать дискомфорт. Хурма также довольно калорийна и содержит много сахара, поэтому её не рекомендуют есть в больших количествах тем, кто следит за весом или контролирует уровень сахара в крови.
Как правильно есть хурму?
- Выбирайте спелые плоды — в спелой хурме меньше танинов, и она гораздо слаще.
- Не ешьте хурму на пустой желудок, особенно людям с чувствительным пищеварением, чтобы избежать раздражения слизистой.
- Сочетайте с белком и жирами — например, добавьте к хурме орехи или йогурт, чтобы замедлить всасывание сахаров и улучшить баланс питательных веществ.
Хурма, при умеренном употреблении, подарит приятные вкусовые впечатления и положительно повлияет на здоровье. Старайтесь соблюдать эти простые рекомендации, чтобы осенние плоды приносили только пользу.
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