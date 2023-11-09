Уловку официантов раскусили: неспроста отбирают меню после заказа

Меню не задерживается на столе, стоит только озвучить официанту свой заказ. Его неспроста так быстро уносят из поля зрения. В сомнительных местах общественного питания придумали целую схему для обмана клиентов.

Обычно ресторанную карту не оставляют, чтобы она просто не мешала наслаждаться трапезой. В некоторых заведениях меню не хватает на всех прибывших гостей, и тогда сотрудники кафе вынуждены забирать его, надеясь на понимание посетителя.

Однако есть случаи, когда список блюд скрывают с целью нажиться на невнимательности человека. Итоговая стоимость блюд в чеке может отличаться от той, что указана в меню. Но заметить подвох не получится, так как перед глазами не будет ценника. Поэтому один экземпляр лучше не отдавать, советует автор Дзен-канала «Хачапури».

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