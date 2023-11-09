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Уловку официантов раскусили: неспроста отбирают меню после заказа

Уловку официантов раскусили: неспроста отбирают меню после заказа
Почему официанты на самом деле сразу забирают меню после заказа

Один экземпляр лучше держать при себе.

Меню не задерживается на столе, стоит только озвучить официанту свой заказ. Его неспроста так быстро уносят из поля зрения. В сомнительных местах общественного питания придумали целую схему для обмана клиентов.

Обычно ресторанную карту не оставляют, чтобы она просто не мешала наслаждаться трапезой. В некоторых заведениях меню не хватает на всех прибывших гостей, и тогда сотрудники кафе вынуждены забирать его, надеясь на понимание посетителя.

Однако есть случаи, когда список блюд скрывают с целью нажиться на невнимательности человека. Итоговая стоимость блюд в чеке может отличаться от той, что указана в меню. Но заметить подвох не получится, так как перед глазами не будет ценника. Поэтому один экземпляр лучше не отдавать, советует автор Дзен-канала «Хачапури».

Источник фото: Изображение от pressfoto на Freepik

Общество Покупки Мошенничество
9 ноября 2023 14:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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