Умел удалять зубы и не терпел опозданий: как жил Петр I — самый удивительный император России

Петр Великий был очень трудолюбивым человеком, у него был жесткий график, от которого он никогда не отходил.

Петр I — один из самых необычных и ярких правителей в истории России. Его имя ассоциируется с масштабными реформами и превращением страны в настоящую империю, но мало кто знает, каким был его обычный день, и чем он удивлял современников. Рассказываем о распорядке дня императора, что он делал и какие привычки имел.

Ранний подъем и жесткий распорядок

Петр вставал очень рано — обычно в 4 утра, иногда даже раньше петухов. Это было его секретом успеха: он считал, что время — самый ценный ресурс, и не хотел его терять зря.

Сразу после пробуждения он умывался и принимал доклады от секретаря, узнавая последние новости и срочные дела. Уже к 5-6 утра царь был в Сенате, где разбирал государственные вопросы, встречался с иностранными послами, военачальниками и учеными, а также контролировал работу чиновников.

По пути в Сенат Петр обязательно заходил на стройки и верфи Петербурга — города, который постоянно строился. Он не просто отдавал приказы, а лично проверял, как идут работы, требуя точности и качества.

Передвигался по городу император либо пешком, либо на так называемой двуколке — это маленькая повозка на двух колесах.

Труд и мастерство

Петр был не только политиком, но и настоящим ремесленником. После утренних заседаний он отправлялся в свою мастерскую, где работал на токарном станке, делая изделия из дерева и слоновой кости. Это помогало ему отвлечься и прочувствовать производство и ремесла в стране.

Известен факт, что Петр умел удалять зубы и всегда носил с собой инструменты для этого. Император был трудолюбивым человеком и имел 14 специальностей: хорошо разбирался в географии, навигации, математике, военном деле, истории, кораблестроении, превосходно изъяснялся на голландском, немецком и польском языке, сообщает Рамблер.

Обед и дневной отдых

Обед у Петра был в 11-12 часов, и он предпочитал есть в кругу семьи. Меню было довольно простым, но сытным: щи, каша, студень, жареное мясо с солеными огурцами или лимонами, ветчина, солонина и сыр. Рыбу он почти не ел, потому что она плохо влияла на его желудок.

Перед едой царь выпивал рюмку анисовой водки, а во время трапезы — квас, пиво или красное вино. Сладкого он не любил и не употреблял.

После обеда Петр ложился на двухчасовой дневной сон — это была традиция, которую соблюдали не только в царской семье, но и по всей стране. Такой отдых помогал ему восстановить силы для второй половины дня, ведь подъем был ранний.

Вторая половина дня — снова работа

После дневного сна Петр снова принимался за дела: читал и подписывал документы, составлял указы, отвечал на письма. Также он продолжал контролировать строительство и развитие флота, что было для него особенно важно.

Вечером император возвращался домой, ужинал, много читал и проводил время с близкими. Иногда устраивал шумные застолья, но это было скорее исключением, чем правилом.

Строгость и пунктуальность

Петр был известен своей требовательностью к себе и окружающим. Он не терпел опозданий и нарушений распорядка. Известен случай, когда иностранный посол опоздал на назначенную встречу, и Петр, чтобы не терять время, отправился на верфи, где вел дела, и послу пришлось буквально забираться на мачту корабля, чтобы поговорить с царем.

Образ жизни Петра I был необычен для своего времени и для монархов вообще. Он сочетал в себе черты строгого начальника, трудолюбивого ремесленника и заботливого семьянина.

Его день был расписан по минутам, а энергия и целеустремленность позволили ему провести масштабные реформы, которые навсегда изменили Россию. Вставая раньше всех и не позволяя себе лениться, Петр показал пример, каким должен быть настоящий император.