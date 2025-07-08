«Одна-с»: как одна буква могла выдать воспитанного человека в Российской империи

В старых книгах или фильмах до сих пор встречаются фразы вроде «Слушаюсь-с» или «Готов-с»? Зачем в конце некоторых слов добавляли букву «с» и уместно ли это делать сейчас?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответила к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.
«Сударь» в миниатюре: что скрывается за буквой «с»?
Оказывается, буква «с» в конце слова — это сокращенное «сударь» .
Употребление этой частицы в XVIII-XIX веках показывало уважение к собеседнику или маркировало обращение младшего по чину к старшему.
Устаревшая вежливость
«Буква «с» после слова (или словоерс) употреблялась в 18-19 веке. Это сокращенное «сударь». Употребление словоерса показывало уважение к собеседнику», — объясняет Екатерина Зорина.
В Большом толковом словаре указано, что «с» — устаревшая частица, придающая речи вежливость. Например, в ответ на вопрос «Она одна гуляет?» говорили «Одна-с».
Уместно ли сейчас говорить «с»?
Формулы вежливости со временем меняются. Сегодня употребление устаревших выражений может вызвать недоумение, а не создать приятную атмосферу общения.
«Сегодня употребление устаревших формул вызовет недоумение, а не создаст приятную для собеседников атмосферу общения», — отмечает эксперт.
Поэтому, несмотря на интересное происхождение, «с» в конце слов лучше оставить в прошлом.
Время «с» прошло?
Добавление буквы «с»в конце слова когда-то было признаком хорошего тона и уважения. Однако, сегодня эта форма вежливости устарела и может быть воспринята как ирония или даже насмешка.