Уже готовы к Масленице-2025 в Петербурге? Расскажем, когда она будет в этом году и как ее отмечали на Руси

Масленица – один из самых любимых и массовых народных праздников в России, который отмечают примерно две трети россиян. В 2025 году гуляния в Санкт-Петербурге пройдут на последней неделе февраля. Сейчас этот праздник многие связывают с весельем и народными гуляниями, но в древности все было совсем иначе.

Время начала Масленицы зависит от даты Пасхи. Чтобы рассчитать начало масленичной недели, нужно отнять 56 дней от даты Светлого Христова Воскресения. В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, следовательно, Масленичная неделя начнется 24 февраля и завершится 2 марта. Петербуржцы смогут насладиться праздничными гуляниями, блинами и народными забавами в течение целой недели.

История возникновения

По мнению известного фольклориста Владимира Проппа, Масленица возникла как земледельческий обряд плодородия. В древности люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на почву и ее плодородие. Чтобы заручиться поддержкой предков, пекли блины, которые были поминальным блюдом, и относили их на могилы или оставляли на окнах.

Интересно, что существует версия о более древнем празднике, предшествовавшем Масленице – Комоедице, посвященной богу медведю Кому. По этой версии, первые блины пеклись именно для него, а точнее для его подопечных – проснувшихся медведей, которым их оставляли в лесу. Утверждается, что именно отсюда и произошла поговорка «Первый блин комом», которая, как предполагается, изначально звучала «Первый блин комам» — то есть медведям.

Фраза «Первый блин кому», приобретает иной смысл в контексте масленичных «замогильных» традиций. Первый блин предназначался покойнику, то есть предку, что являлось обрядом почитания и просьбой о благосклонности для обеспечения хорошего урожая.

Ритуальное сжигание чучела: символ плодородия

Ритуальное сжигание чучела Масленицы или его «похороны» также являлись частью обрядов, призванных обеспечить плодородие земли. Этот обряд символизирует проводы зимы и призыв весны, которая приносит с собой новую жизнь и урожай.

Что делали в прощеное воскресенье

В последний день Масленицы – Прощеное воскресенье – люди ходили «прощаться» на кладбище, что было еще одним способом почтить память предков и попросить их благословения на будущий урожай.

Масленица в Санкт-Петербурге не просто праздник, это часть культурного наследия, которое передается из поколения в поколение. Празднование Масленицы позволяет современным жителям города прикоснуться к своим корням, узнать больше о народных обрядах и традициях, а также весело провести время в компании друзей и семьи.

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