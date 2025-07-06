«Уже в этом году даст плоды»: что можно посадить на огороде в середине лета

«Яблони можно сажать, все кустарники, всё, что с закрытой корневой системой.

Кстати, по такому дождю малина прекрасно приживается: можно отделить от своей же малины побеги, немножко обрезать листья примерно наполовину и прекрасно приживается. Закапывать, конечно, на две трети надо.

Почва пропиталась влагой очень сильно, поэтому они хорошо приживаются. Я просто смотрю по своим, которые я по сухой погоде посадила и после обильных дождей она уже в этом году мне даст плоды, — говорит эксперт.