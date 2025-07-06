«Уже в этом году даст плоды»: что можно посадить на огороде в середине лета

Вопреки распространённому мнению, середина лета — вовсе не поздний срок для посадки многих культур.
Июль и даже начало августа предоставляют отличные возможности для тех, кто хочет обновить огород или сад, получить свежую зелень и овощи до осени.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», какие культуры лучше сажать в середине лета.
«Яблони можно сажать, все кустарники, всё, что с закрытой корневой системой.
Кстати, по такому дождю малина прекрасно приживается: можно отделить от своей же малины побеги, немножко обрезать листья примерно наполовину и прекрасно приживается. Закапывать, конечно, на две трети надо.
Почва пропиталась влагой очень сильно, поэтому они хорошо приживаются. Я просто смотрю по своим, которые я по сухой погоде посадила и после обильных дождей она уже в этом году мне даст плоды, — говорит эксперт.
Кроме того, по словам агронома, если посадить в июле картофель, то он успеет вызреть и дать хорошие плоды.
«Единственное, что может попасть под заболевание при такой влажной погоде. Сейчас ведь есть сорта картофеля, которые очень быстро растут.
Сейчас лучше выбрать скороспелки, которые вызревают от 90 до 120 дней. Где-то к середине сентября уже можно будет их капать», — говорит эксперт.
Также сейчас можно сеять редьку на место лука и чеснока. А в начале августа хорошо приживется редис. По словам эксперта, он получится не такой пустотелый, как бывает весной.
Не забывайте про зелень и салат, которые можно сеять все лето.
Главное — обеспечить растениям правильный уход: регулярный полив, рыхление, мульчирование и профилактические обработки от болезней.
Таким образом, летняя посадка — это реальный способ продлить сезон и увеличить урожай, даже если весной не удалось начать работы вовремя.