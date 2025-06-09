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В Финском заливе соленой воды почти нет: почему Балтийское море возле Петербурга становится пресным

Опубликовано: 9 июня 2025 12:03
Финский залив
В Финском заливе соленой воды почти нет: почему Балтийское море возле Петербурга становится пресным
Фото: Городовой.ру

Уникальная особенность северной природы?

Финский залив — часть Балтийского моря, но его вода не такая солёная, как может показаться. В отличие от других морей, где уровень солёности доходит до 30–39 ‰ (промилле), вода в Финском заливе на удивление пресная: всего 2–6 ‰, а в устье Невы и вовсе меньше 2 ‰.

Это объясняется колоссальным притоком пресной воды из рек, в первую очередь из Невы — самой полноводной реки, впадающей в Балтийское море.

Балтийское море в целом известно своей низкой солёностью, но именно в Финском заливе этот показатель самый низкий. Для сравнения: в Чёрном море солёность достигает 13–22 ‰, в Белом — до 27 ‰, в Охотском — до 32 ‰, а Средиземное море и вовсе бьёт рекорды — до 39 ‰.

Невская вода, текущая из Ладожского озера, разбавляет морскую, создавая уникальную среду. Это влияет на всё: от экосистемы до вкуса рыбы, которая здесь водится, и даже на коррозийную стойкость кораблей.

Итак, несмотря на морской статус, Финский залив — скорее гигантское озеро с морским горизонтом и речной душой.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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