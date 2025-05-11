В парке, во дворе или на даче? Где в Петербурге и Ленобласти законно можно пожарить шашлыки

Перед майскими выходными многие петербуржцы задаются привычным вопросом: а где вообще можно жарить шашлыки, чтобы не нарушить закон и не нарваться на штраф?

Специально для «Городового» на этот вопрос ответил адвокат Андрей Князев — и не оставил поводов для иллюзий.

«В большинстве районов города и Ленинградской области разводить огонь, а следовательно, жарить шашлыки запрещено. Многие знают, что нельзя жарить шашлыки в парках и скверах, но также запрещено делать это во дворах, на улицах и в лесных зонах, кроме специально оборудованных мест, соответствующих правилам пожарной безопасности», — подчёркивает юрист.

И это ещё не всё. Забудьте про балконы, газоны и придорожные посадки — даже в глухой лесок с мангалом идти не стоит.

«Запрещено разводить открытый огонь на балконах, лоджиях, в комнатах общежитий, гостиничных номерах и подобных местах. Кроме того, нельзя разжигать костры: рядом с автомобильными дорогами (включая полосу отвода и придорожные зоны — то есть на всей территории, относящейся к дороге); в охранных зонах железных дорог, путепроводов, нефте- и газопроводов, а также других подобных объектов», — поясняет Князев.

По его словам, единственно безопасный и законный вариант — проверенные зоны для пикников, оборудованные с соблюдением всех норм. Такие есть на базе отдыха, в кемпингах и некоторых парках.

Там обычно уже стоят мангалы, есть урны, беседки и таблички, разрешающие разведение огня.

«Разведение костров и использование мангалов или грилей разрешено, прежде всего, на частных территориях при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

В городе и области есть множество баз отдыха, кемпингов, отелей и других рекреационных зон, где созданы все условия для приготовления пищи на огне: обычно там предоставляют мангалы, угли, шампуры, а иногда и возможность арендовать беседку», — отметил он.

Кроме того, по словам Князева, в некоторых парках Петербурга, Сестрорецка, Зеленогорска и Ломоносова обустроены бесплатные общественные зоны барбекю — с табличками, оборудованными площадками и возможностью безопасно готовить на углях.

Их можно найти на картах в интернете — просто поищите «мангальные зоны СПб». Так что если не хотите портить себе отдых визитом МЧС или полиции — выбирайте официальные места, а не кусты у кольцевой.