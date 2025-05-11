Городовой / Общество / В парке, во дворе или на даче? Где в Петербурге и Ленобласти законно можно пожарить шашлыки
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В парке, во дворе или на даче? Где в Петербурге и Ленобласти законно можно пожарить шашлыки

Опубликовано: 11 мая 2025 19:28
шашлыки в парке Петербурга
В парке, во дворе или на даче? Где в Петербурге и Ленобласти законно можно пожарить шашлыки
Фото: Городовой.ру

Специально для жителей города и приезжих объясняет адвокат.

Перед майскими выходными многие петербуржцы задаются привычным вопросом: а где вообще можно жарить шашлыки, чтобы не нарушить закон и не нарваться на штраф?

Специально для «Городового» на этот вопрос ответил адвокат Андрей Князев — и не оставил поводов для иллюзий.

«В большинстве районов города и Ленинградской области разводить огонь, а следовательно, жарить шашлыки запрещено. Многие знают, что нельзя жарить шашлыки в парках и скверах, но также запрещено делать это во дворах, на улицах и в лесных зонах, кроме специально оборудованных мест, соответствующих правилам пожарной безопасности», — подчёркивает юрист.

И это ещё не всё. Забудьте про балконы, газоны и придорожные посадки — даже в глухой лесок с мангалом идти не стоит.

«Запрещено разводить открытый огонь на балконах, лоджиях, в комнатах общежитий, гостиничных номерах и подобных местах. Кроме того, нельзя разжигать костры: рядом с автомобильными дорогами (включая полосу отвода и придорожные зоны — то есть на всей территории, относящейся к дороге); в охранных зонах железных дорог, путепроводов, нефте- и газопроводов, а также других подобных объектов», — поясняет Князев.

По его словам, единственно безопасный и законный вариант — проверенные зоны для пикников, оборудованные с соблюдением всех норм. Такие есть на базе отдыха, в кемпингах и некоторых парках.

Там обычно уже стоят мангалы, есть урны, беседки и таблички, разрешающие разведение огня.

«Разведение костров и использование мангалов или грилей разрешено, прежде всего, на частных территориях при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

В городе и области есть множество баз отдыха, кемпингов, отелей и других рекреационных зон, где созданы все условия для приготовления пищи на огне: обычно там предоставляют мангалы, угли, шампуры, а иногда и возможность арендовать беседку», — отметил он.

Кроме того, по словам Князева, в некоторых парках Петербурга, Сестрорецка, Зеленогорска и Ломоносова обустроены бесплатные общественные зоны барбекю — с табличками, оборудованными площадками и возможностью безопасно готовить на углях.

Их можно найти на картах в интернете — просто поищите «мангальные зоны СПб». Так что если не хотите портить себе отдых визитом МЧС или полиции — выбирайте официальные места, а не кусты у кольцевой.

Новости по теме
Одноразовым мангалам бой: такие конструкции для шашлыка испортят отдых Одноразовым мангалам бой: такие конструкции для шашлыка испортят отдых 3 мая 2025 14:03
Петербург, о котором многие не знают: 5 мест, раскрывающих душу города — от пикников на набережной до мистики в Петропавловской крепости Петербург, о котором многие не знают: 5 мест, раскрывающих душу города — от пикников на набережной до мистики в Петропавловской крепости 26 мая 2025 19:31
Можно ли петербуржцам провозить красную икру в самолёте — что реально запрещено, а что нет Можно ли петербуржцам провозить красную икру в самолёте — что реально запрещено, а что нет 25 мая 2025 17:03
«Почти целый шампур» брака: отзыв мужчины на готовый шашлык «Останкино» «Почти целый шампур» брака: отзыв мужчины на готовый шашлык «Останкино» 25 мая 2025 11:32
NFC-ловушка: как из вашей карты делают «банкомат на удаленке» — и кто в зоне риска NFC-ловушка: как из вашей карты делают «банкомат на удаленке» — и кто в зоне риска 23 мая 2025 19:03
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще