В Петербурге едят оливье, а в Перу дерутся: самые забавные новогодние традиции планеты

Если обычные салаты и советские фильмы стали рутиной, то самое время узнать, как празднуют Новый год в других странах. Мы собрали десятку самых необычных и смешных традиций, которые помогут вдохновиться и добавить экзотики в ваш праздник.

10. Всё в красном по-итальянски

В Италии Новый год невозможно представить без одежды ярко-красного цвета. Жители верят, что алый принесёт удачу, поэтому прилавки магазинов буквально пылают красным перед праздником. Почему бы не повторить?

9. Темнота — друг любви по-болгарски

После боя курантов в Болгарии принято выключать свет, чтобы дать всем минуту для поцелуев в темноте. Говорят, что это приносит счастье и остаётся в секрете.

8. Впрыгнуть в Новый год по-немецки

С первым ударом часов немцы забираются на стулья, а с последним — радостно прыгают вниз, вступая в новый год обеими ногами. Внимание: не повторяйте, если отметили заранее!

7. Сжечь старый год по-шотландски

Шотландцы катят пылающие бочки по улицам, прощаясь со всеми неудачами и проблемами. Это их способ начать Новый год с чистого листа.

6. Загрести удачу граблями по-японски

Японцы изготавливают бамбуковые грабли, украшают их талисманами и вешают дома. Они уверены, что так «загребут» всё самое лучшее в наступающем году.

5. Сжечь козла по-шведски

В центре города Евле возводят огромного соломенного козла, который в новогоднюю ночь сжигается. Символично и весело — по мнению шведов.

4. Подраться и погулять с чемоданом по-перуански

В Перу Новый год — время массовых драк. Избив друг друга, люди считают, что избавились от всех проблем. А мечтающим о путешествиях нужно прогуляться с чемоданом перед полуночью.

3. Выбросить прошлое в окно по-аргентински

В Аргентине в последний день года из окон летят старые документы и календари. Целые улицы покрываются бумагой — символом прощания с прошлым.

2. Сжечь чучело проблем по-панамски

В Панаме традиционно сжигают чучела известных людей. Политики, спортсмены или актёры — все они становятся символами уходящего года.

1. Сменить имя по-микронезийски

Жители Микронезии 1 января выбирают себе новое имя и шепчут его только близким. Это помогает спрятаться от злых духов.

А какую из этих традиций вы бы попробовали повторить в своём Новом году?