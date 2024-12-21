В Петербурге такое встретишь редко: зачем в турецких квартирах устанавливают по 2 туалета

Если вы бывали в Турции или снимали квартиру в этой стране, то наверняка замечали, что в большинстве турецких домов два туалета. Причём один из них оборудован традиционным унитазом, а другой — так называемой чашей Генуя, которая представляет собой углубление в полу. Это связано с религиозными, культурными и историческими особенностями, укоренившимися в быту турецкого народа.

Традиции и религия

В исламских странах туалетная бумага практически не используется. Вместо неё принято подмываться водой. Для этого в турецких санузлах можно увидеть:

Гигиенический душ (или специальный шланг).

(или специальный шланг). Ковшики, кувшины или небольшие ведра с водой.

Чаша Генуя, или "турецкий унитаз", удобна для соблюдения этих традиций. Это устройство обеспечивает более естественное положение тела при использовании и облегчает подмывание, что важно для мусульман, соблюдающих религиозные предписания.

Современные изменения

С распространением западной культуры всё больше турецких семей, особенно молодёжь, выбирают стандартные унитазы, принятые в Европе. Однако они не отказываются от традиционных устройств. Поэтому в современных домах, если позволяет площадь, устанавливают два туалета:

С традиционным унитазом — для тех, кто привык к западным стандартам. С чашей Генуя — для соблюдающих традиции и гостей, которые предпочитают "старый" способ.

Для гостей и удобства

Два туалета также практичны в домах, где часто принимают гостей. Традиционный туалет с чашей Генуя используется хозяевами, которые следуют канонам, а западный унитаз доступен для тех, кто предпочитает привычный комфорт. Подобный подход можно встретить и в общественных местах: отеля, вокзалы и торговые центры часто предлагают оба варианта.

Исторические корни

Османская империя выделялась высокой гигиенической культурой. Уже в Средние века во дворцах султанов были оборудованы роскошные туалетные комнаты, украшенные мрамором и золотом. В то время как европейские аристократы обходились гардеробными, османы пользовались системами, напоминающими современные чаши Генуя, обеспечивая комфорт и гигиену.

Таким образом, наличие двух типов туалетов в турецких домах — это компромисс между соблюдением традиций и открытостью к современным стандартам.