В Петербурге такое встретишь редко: зачем в турецких квартирах устанавливают по 2 туалета

Если вы бывали в Турции или снимали квартиру в этой стране, то наверняка замечали, что в большинстве турецких домов два туалета. Причём один из них оборудован традиционным унитазом, а другой — так называемой чашей Генуя, которая представляет собой углубление в полу. Это связано с религиозными, культурными и историческими особенностями, укоренившимися в быту турецкого народа.
Традиции и религия
В исламских странах туалетная бумага практически не используется. Вместо неё принято подмываться водой. Для этого в турецких санузлах можно увидеть:
- Гигиенический душ (или специальный шланг).
- Ковшики, кувшины или небольшие ведра с водой.
Чаша Генуя, или "турецкий унитаз", удобна для соблюдения этих традиций. Это устройство обеспечивает более естественное положение тела при использовании и облегчает подмывание, что важно для мусульман, соблюдающих религиозные предписания.
Современные изменения
С распространением западной культуры всё больше турецких семей, особенно молодёжь, выбирают стандартные унитазы, принятые в Европе. Однако они не отказываются от традиционных устройств. Поэтому в современных домах, если позволяет площадь, устанавливают два туалета:
- С традиционным унитазом — для тех, кто привык к западным стандартам.
- С чашей Генуя — для соблюдающих традиции и гостей, которые предпочитают "старый" способ.
Для гостей и удобства
Два туалета также практичны в домах, где часто принимают гостей. Традиционный туалет с чашей Генуя используется хозяевами, которые следуют канонам, а западный унитаз доступен для тех, кто предпочитает привычный комфорт. Подобный подход можно встретить и в общественных местах: отеля, вокзалы и торговые центры часто предлагают оба варианта.
Исторические корни
Османская империя выделялась высокой гигиенической культурой. Уже в Средние века во дворцах султанов были оборудованы роскошные туалетные комнаты, украшенные мрамором и золотом. В то время как европейские аристократы обходились гардеробными, османы пользовались системами, напоминающими современные чаши Генуя, обеспечивая комфорт и гигиену.
Таким образом, наличие двух типов туалетов в турецких домах — это компромисс между соблюдением традиций и открытостью к современным стандартам.