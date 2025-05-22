В России появилась машина дешевле 1 миллиона рублей: она может стать самой доступной, но есть нюанс

Нужны ли права категории B, чтобы управлять новым Eonyx M2, и что это значит для владельцев?

В конце апреля 2025 года калининградский завод «Автотор» представил новый бренд Eonyx, под которым будут выпускать ультрабюджетные автомобили, сопоставимые по характеристикам с «Окой». Новинка отличается низкой ценой, удобством и дешевизной в эксплуатации.

Eonyx M2 и Profi/Cargo: две модели для разных задач

У марки Eonyx уже есть собственный сайт, на котором представлены две модели: пассажирский хетчбэк Eonyx M2 и коммерческий фургончик Eonyx Profi / Cargo. Машины адресованы широкому кругу покупателей — от обычных граждан до коммерческих структур: служб доставки, предприятий и аэропортов.

Такое авто может стать самым доступным, но есть один момент. Это его габариты. По длине новинка меньше «Оки»: 2 860 мм против 3200 мм. Ширина — всего 1,5 м.

Благодаря таким габаритам автомобильчик занимает почти половину стандартного парковочного места. Найти место для него невероятно легко даже в тесных городских пространствах. Eonyx M2 отличается сверхкомпактными размерами, что делает его идеальным для городской эксплуатации.

Права категории B1: особенности управления малышами

Модель Eonyx M2 относится к категории L7 (тяжелые квадроциклы), поэтому управлять ей можно c водительскими правами подкатегории В1.

Она автоматически открывается при получении стандартных легковых прав категории В; Для управления Eonyx M2 достаточно прав категории В1, что упрощает доступ к автомобилю для многих водителей.

Бесплатная парковка: Eonyx M2 —электрокар, выгодный в городе

Но есть и плюсы. Парковать Eonyx M2 можно даже в зонах платной парковки: поскольку это электрическая модель, плата не взимается, что делает городские поездки намного более комфортными.

Два посадочных места: Eonyx M2 — автомобиль для двоих

Как пишет РБК, посадочных мест в Eonyx M2 не четыре, а два.

Пока «Автотор» не провел широкую презентацию своих электрокаров, она намечена на второй квартал 2025 года. Примерно тогда же будут объявлены и цены.

Однако «живые» машины уже «засветились» в начале мая в Калининграде на фестивале единоборств «Кубок Балтики». В настоящее время электрокары адаптируются для работы в условиях российского климата и проходят процедуру сертификации.

Предзаказ без контактов: особенности покупки Eonyx M2

При этом на официальном сайте бренда уже можно оставить предзаказ: производитель обещает «связаться в ближайшее время» с потенциальными покупателями, чтобы обговорить детали, но эта связь осуществляется в одностороннем порядке: сам клиент позвонить не может, поскольку контактных телефонов на интернет-страничке нет.

Дилерская сеть у марки Eonyx пока отсутствует.

Мощность электромотора и цвета кузова: секреты Eonyx M2

Необычен и кузов модели: стальной каркас трубчатого типа обшит композитными панелями. В этом есть как плюсы (пластмасса не гниет), так и минусы. Красить Eonyx M2 в «металлики» не будут, поскольку на некоторые виды композитов они ложатся плохо. Палитра окраски уже раскрыта: гамма состоит из белого, желтого, голубого, зеленого и красного цветов.

У машины есть рейлинги, задние тормоза дискового типа и даже система ABS.

Параметр Значение / Особенность Привод Задний Подвеска сзади Неразрезной мост вместо многорычажной подвески Электрическая архитектура 72 Вольта Время зарядки от бытовой розетки 8 часов (с 0 до 100%) Снаряженная масса Около 820 кг Емкость аккумулятора 150 А·ч Запас хода Около 130 км Мощность электромотора От 6 до 10 л.с. (примерно 4,5–7,5 кВт) Кузов Трубчатый стальной каркас с композитной обшивкой Тормоза Дисковые задние тормоза, система ABS Колеса Легкосплавные, размер 155/65 R13 Особенности Рейлинги, цифровая приборная панель, мультимедиа с тачскрином, кондиционер, отопитель Максимальная скорость До 50 или 80 км/ч (в зависимости от версии мотора) Категория L7 (тяжёлый квадроцикл), управление с правами категории B1

Часть параметров модели Eonyx M2 пока держится в секрете. Точная мощность электромотора не озвучена: она составит от 6 до 10 л.с., по предварительным данным.