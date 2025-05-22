В России появилась машина дешевле 1 миллиона рублей: она может стать самой доступной, но есть нюанс

В конце апреля 2025 года калининградский завод «Автотор» представил новый бренд Eonyx, под которым будут выпускать ультрабюджетные автомобили, сопоставимые по характеристикам с «Окой». Новинка отличается низкой ценой, удобством и дешевизной в эксплуатации.
Eonyx M2 и Profi/Cargo: две модели для разных задач
У марки Eonyx уже есть собственный сайт, на котором представлены две модели: пассажирский хетчбэк Eonyx M2 и коммерческий фургончик Eonyx Profi / Cargo. Машины адресованы широкому кругу покупателей — от обычных граждан до коммерческих структур: служб доставки, предприятий и аэропортов.
Такое авто может стать самым доступным, но есть один момент. Это его габариты. По длине новинка меньше «Оки»: 2 860 мм против 3200 мм. Ширина — всего 1,5 м.
Благодаря таким габаритам автомобильчик занимает почти половину стандартного парковочного места. Найти место для него невероятно легко даже в тесных городских пространствах. Eonyx M2 отличается сверхкомпактными размерами, что делает его идеальным для городской эксплуатации.
Права категории B1: особенности управления малышами
Модель Eonyx M2 относится к категории L7 (тяжелые квадроциклы), поэтому управлять ей можно c водительскими правами подкатегории В1.
Она автоматически открывается при получении стандартных легковых прав категории В; Для управления Eonyx M2 достаточно прав категории В1, что упрощает доступ к автомобилю для многих водителей.
Бесплатная парковка: Eonyx M2 —электрокар, выгодный в городе
Но есть и плюсы. Парковать Eonyx M2 можно даже в зонах платной парковки: поскольку это электрическая модель, плата не взимается, что делает городские поездки намного более комфортными.
Два посадочных места: Eonyx M2 — автомобиль для двоих
Как пишет РБК, посадочных мест в Eonyx M2 не четыре, а два.
Пока «Автотор» не провел широкую презентацию своих электрокаров, она намечена на второй квартал 2025 года. Примерно тогда же будут объявлены и цены.
Однако «живые» машины уже «засветились» в начале мая в Калининграде на фестивале единоборств «Кубок Балтики». В настоящее время электрокары адаптируются для работы в условиях российского климата и проходят процедуру сертификации.
Предзаказ без контактов: особенности покупки Eonyx M2
При этом на официальном сайте бренда уже можно оставить предзаказ: производитель обещает «связаться в ближайшее время» с потенциальными покупателями, чтобы обговорить детали, но эта связь осуществляется в одностороннем порядке: сам клиент позвонить не может, поскольку контактных телефонов на интернет-страничке нет.
Дилерская сеть у марки Eonyx пока отсутствует.
Мощность электромотора и цвета кузова: секреты Eonyx M2
Необычен и кузов модели: стальной каркас трубчатого типа обшит композитными панелями. В этом есть как плюсы (пластмасса не гниет), так и минусы. Красить Eonyx M2 в «металлики» не будут, поскольку на некоторые виды композитов они ложатся плохо. Палитра окраски уже раскрыта: гамма состоит из белого, желтого, голубого, зеленого и красного цветов.
У машины есть рейлинги, задние тормоза дискового типа и даже система ABS.
|Параметр
|Значение / Особенность
|Привод
|Задний
|Подвеска сзади
|Неразрезной мост вместо многорычажной подвески
|Электрическая архитектура
|72 Вольта
|Время зарядки от бытовой розетки
|8 часов (с 0 до 100%)
|Снаряженная масса
|Около 820 кг
|Емкость аккумулятора
|150 А·ч
|Запас хода
|Около 130 км
|Мощность электромотора
|От 6 до 10 л.с. (примерно 4,5–7,5 кВт)
|Кузов
|Трубчатый стальной каркас с композитной обшивкой
|Тормоза
|Дисковые задние тормоза, система ABS
|Колеса
|Легкосплавные, размер 155/65 R13
|Особенности
|Рейлинги, цифровая приборная панель, мультимедиа с тачскрином, кондиционер, отопитель
|Максимальная скорость
|До 50 или 80 км/ч (в зависимости от версии мотора)
|Категория
|L7 (тяжёлый квадроцикл), управление с правами категории B1
Часть параметров модели Eonyx M2 пока держится в секрете. Точная мощность электромотора не озвучена: она составит от 6 до 10 л.с., по предварительным данным.