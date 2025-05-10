Везде яйца отпускают от ста рублей: вот какие в «Чижике» продают за 69

Покупатель в Сети рассказал занятную историю: зашел в «Чижик» за десятком яиц «Щедрый Год» по цене 69 рублей. Ну, кто же откажется от такого?

Яйца в картонных коробках, стоящие на деревянных поддонах, так что прям по-царски. Но вот что интересно: когда выбрал коробочку, оказалось, что среди этих яиц есть такие, что и не яйца вовсе — то треснутые, то одного не хватает. Прямо как на рынке. Но, несмотря на это, он выбрал более-менее приличные экземпляры и отправился на кассу.

А вот на кассе случилась мелкая сцена — он заметил недочеты и поделился с сотрудником. Тот вызвал другого работника и сразу все устранил. Ну, явно здесь заботятся о репутации.

Что до самих яиц — тут все по ГОСТу. Яйца категории С1, каждый весом от 55 до 64,9 грамма. Производитель — Птицефабрика Владимировская, как написано на упаковке.

В среднем десяток весит 58,6 грамма, что в пределах нормы. Яйца целые, белок плотный, желток нормальный, без неприятных сюрпризов. Скорлупа — твердая, держит форму, в общем, все как полагается.

Но вот в чем фишка — несмотря на все эти маленькие косяки с упаковкой, яйца вполне нормальные, пишет автор теста. Для повседневных нужд сойдут.