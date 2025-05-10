Городовой / Общество / Везде яйца отпускают от ста рублей: вот какие в «Чижике» продают за 69
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Везде яйца отпускают от ста рублей: вот какие в «Чижике» продают за 69

Опубликовано: 10 мая 2025 11:32
яйца
Везде яйца отпускают от ста рублей: вот какие в «Чижике» продают за 69
Фото: Городовой.ру

Может ли дешевый продукт соответствовать по качеству дорогому?

Покупатель в Сети рассказал занятную историю: зашел в «Чижик» за десятком яиц «Щедрый Год» по цене 69 рублей. Ну, кто же откажется от такого?

Яйца в картонных коробках, стоящие на деревянных поддонах, так что прям по-царски. Но вот что интересно: когда выбрал коробочку, оказалось, что среди этих яиц есть такие, что и не яйца вовсе — то треснутые, то одного не хватает. Прямо как на рынке. Но, несмотря на это, он выбрал более-менее приличные экземпляры и отправился на кассу.

А вот на кассе случилась мелкая сцена — он заметил недочеты и поделился с сотрудником. Тот вызвал другого работника и сразу все устранил. Ну, явно здесь заботятся о репутации.

Что до самих яиц — тут все по ГОСТу. Яйца категории С1, каждый весом от 55 до 64,9 грамма. Производитель — Птицефабрика Владимировская, как написано на упаковке.

В среднем десяток весит 58,6 грамма, что в пределах нормы. Яйца целые, белок плотный, желток нормальный, без неприятных сюрпризов. Скорлупа — твердая, держит форму, в общем, все как полагается.

Но вот в чем фишка — несмотря на все эти маленькие косяки с упаковкой, яйца вполне нормальные, пишет автор теста. Для повседневных нужд сойдут.

Новости по теме
Яйца судьбы за 70 рублей: что вы получите, купив «загадочную» упаковку в «Пятёрочке» Яйца судьбы за 70 рублей: что вы получите, купив «загадочную» упаковку в «Пятёрочке» 10 апреля 2025 11:32
Чем заменить привычные яйца на Пасху и удивить гостей: рецепт от шеф-повара Александра Растунина Чем заменить привычные яйца на Пасху и удивить гостей: рецепт от шеф-повара Александра Растунина 15 марта 2025 17:03
Есть только Чижик-Пыжик: почему Петербург остался без сети дешевых магазинов «Чижик» Есть только Чижик-Пыжик: почему Петербург остался без сети дешевых магазинов «Чижик» 12 февраля 2025 12:33
Как Карл Фаберже покорил императорский двор и создал «Зимнее яйцо» за миллионы долларов: 30 мая в истории Петербурга Как Карл Фаберже покорил императорский двор и создал «Зимнее яйцо» за миллионы долларов: 30 мая в истории Петербурга 30 мая 2025 08:02
Хоть и по ГОСТу, но не внушает доверия: что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят Хоть и по ГОСТу, но не внушает доверия: что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят 28 мая 2025 11:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще