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Вкус Абхазии в каждой ложке: самый вкусный и простой рецепт варенья из хурмы

15 декабря 2024 10:29
Вкус Абхазии в каждой ложке: самый вкусный и простой рецепт варенья из хурмы
Вкус Абхазии в каждой ложке: самый вкусный и простой рецепт варенья из хурмы
Legion-media

Идеально к чаю, кофе и сыру.

Холодными вечерами так приятно насладиться чашкой чая с нежным и ароматным вареньем из хурмы. Этот оригинальный десерт не только вкусен, но и полезен, а приготовить его можно даже впервые. Ниже делюсь тремя простыми и проверенными рецептами.

Классическое варенье из хурмы

Ингредиенты:

  • Хурма — 1 кг
  • Сахар — 700 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Вода — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Вымойте хурму, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусками.
  2. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду, доведите до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
  3. Выложите кусочки хурмы в сироп, доведите до кипения и варите 20 минут, периодически помешивая.
  4. Пюрируйте массу погружным блендером до однородной текстуры.
  5. Верните на огонь, варите еще 20 минут на слабом кипении.
  6. Добавьте сок лимона, перемешайте и проварите еще 5 минут.
  7. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам или остудите и храните в холодильнике.

Совет: для дополнительного аромата можно добавить палочку корицы вместе с лимонным соком.

Варенье из хурмы и мандаринов

Ингредиенты:

  • Хурма — 1 кг
  • Мандарины — 250 г
  • Сахар — 500 г

Способ приготовления:

  1. Нарежьте хурму маленькими кусочками.
  2. Очистите мандариновые дольки от пленок и измельчите.
  3. Смешайте хурму и мандарины, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут.
  4. Доведите смесь до кипения, затем варите на слабом огне около 30 минут, помешивая.
  5. Разложите готовое варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте.

Варенье из хурмы и груши

Ингредиенты:

  • Хурма — 400 г
  • Груши — 400 г
  • Сахар — 300 г

Способ приготовления:

  1. Нарежьте хурму и груши небольшими кусочками.
  2. Смешайте с сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы фрукты пустили сок.
  3. Доведите смесь до кипения и варите на слабом огне около 30 минут, регулярно помешивая.
  4. Для аромата можно добавить пару ложек апельсинового сока в конце варки.

Совет: варенье из хурмы идеально подходит для подачи с тостами, кашей или десертами. Попробуйте приготовить сразу несколько вариантов, чтобы сделать свой зимний вечер особенным!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Рецепты
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