Вкус Абхазии в каждой ложке: самый вкусный и простой рецепт варенья из хурмы

Холодными вечерами так приятно насладиться чашкой чая с нежным и ароматным вареньем из хурмы. Этот оригинальный десерт не только вкусен, но и полезен, а приготовить его можно даже впервые. Ниже делюсь тремя простыми и проверенными рецептами.
Классическое варенье из хурмы
Ингредиенты:
- Хурма — 1 кг
- Сахар — 700 г
- Лимон — 1 шт.
- Вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Вымойте хурму, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусками.
- В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду, доведите до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
- Выложите кусочки хурмы в сироп, доведите до кипения и варите 20 минут, периодически помешивая.
- Пюрируйте массу погружным блендером до однородной текстуры.
- Верните на огонь, варите еще 20 минут на слабом кипении.
- Добавьте сок лимона, перемешайте и проварите еще 5 минут.
- Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам или остудите и храните в холодильнике.
Совет: для дополнительного аромата можно добавить палочку корицы вместе с лимонным соком.
Варенье из хурмы и мандаринов
Ингредиенты:
- Хурма — 1 кг
- Мандарины — 250 г
- Сахар — 500 г
Способ приготовления:
- Нарежьте хурму маленькими кусочками.
- Очистите мандариновые дольки от пленок и измельчите.
- Смешайте хурму и мандарины, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут.
- Доведите смесь до кипения, затем варите на слабом огне около 30 минут, помешивая.
- Разложите готовое варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте.
Варенье из хурмы и груши
Ингредиенты:
- Хурма — 400 г
- Груши — 400 г
- Сахар — 300 г
Способ приготовления:
- Нарежьте хурму и груши небольшими кусочками.
- Смешайте с сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы фрукты пустили сок.
- Доведите смесь до кипения и варите на слабом огне около 30 минут, регулярно помешивая.
- Для аромата можно добавить пару ложек апельсинового сока в конце варки.
Совет: варенье из хурмы идеально подходит для подачи с тостами, кашей или десертами. Попробуйте приготовить сразу несколько вариантов, чтобы сделать свой зимний вечер особенным!