Вкус Абхазии в каждой ложке: самый вкусный и простой рецепт варенья из хурмы

Холодными вечерами так приятно насладиться чашкой чая с нежным и ароматным вареньем из хурмы. Этот оригинальный десерт не только вкусен, но и полезен, а приготовить его можно даже впервые. Ниже делюсь тремя простыми и проверенными рецептами.

Классическое варенье из хурмы

Ингредиенты:

Хурма — 1 кг

Сахар — 700 г

Лимон — 1 шт.

Вода — 100 мл

Способ приготовления:

Вымойте хурму, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусками. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду, доведите до кипения, чтобы сахар полностью растворился. Выложите кусочки хурмы в сироп, доведите до кипения и варите 20 минут, периодически помешивая. Пюрируйте массу погружным блендером до однородной текстуры. Верните на огонь, варите еще 20 минут на слабом кипении. Добавьте сок лимона, перемешайте и проварите еще 5 минут. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам или остудите и храните в холодильнике.

Совет: для дополнительного аромата можно добавить палочку корицы вместе с лимонным соком.

Варенье из хурмы и мандаринов

Ингредиенты:

Хурма — 1 кг

Мандарины — 250 г

Сахар — 500 г

Способ приготовления:

Нарежьте хурму маленькими кусочками. Очистите мандариновые дольки от пленок и измельчите. Смешайте хурму и мандарины, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут. Доведите смесь до кипения, затем варите на слабом огне около 30 минут, помешивая. Разложите готовое варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте.

Варенье из хурмы и груши

Ингредиенты:

Хурма — 400 г

Груши — 400 г

Сахар — 300 г

Способ приготовления:

Нарежьте хурму и груши небольшими кусочками. Смешайте с сахаром и оставьте на 30 минут, чтобы фрукты пустили сок. Доведите смесь до кипения и варите на слабом огне около 30 минут, регулярно помешивая. Для аромата можно добавить пару ложек апельсинового сока в конце варки.

Совет: варенье из хурмы идеально подходит для подачи с тостами, кашей или десертами. Попробуйте приготовить сразу несколько вариантов, чтобы сделать свой зимний вечер особенным!