Вкусняшки из тыквы на зиму: делаю сама натуральные сладости — вкусно и полезно для здоровья

Цукаты из тыквы — натуральная замена конфетам, которая готовится из простых продуктов.

Когда осень в разгаре и тыквы много, хочется найти ей достойное применение. Цукаты — отличный вариант. Они получаются упругими, ароматными и напоминают мармелад, только без искусственных добавок. Дети едят их вместо конфет, а взрослые — с чаем, пишет кулинарный блогер Людмила Плеханова.

Ингредиенты

тыква очищенная — 1 кг.

лимон или апельсин — 1 шт.

сахар — 400–500 г.

вода — по необходимости.

яблоки (только кожура) — 2 шт.

специи (корица, гвоздика, мята) — по желанию.

Как приготовить

Тыкву нарезают кубиками около двух сантиметров. Лимон заливают кипятком на 5–7 минут, чтобы убрать горечь из цедры. Яблоки очищают, но кожуру оставляют — в ней есть пектин, который помогает цукатам держать форму. В кастрюлю выкладывают тыкву, яблочную кожуру, ломтики лимона, засыпают сахаром. Оставляют на 3–4 часа или на ночь, пока не появится сироп.

Если жидкости мало, добавляют воду, чтобы она покрывала кубики. Смесь доводят до кипения, варят пять минут, затем полностью остужают. Так повторяют три-четыре раза: сироп густеет, а тыква становится прозрачной. Готовые цукаты откидывают на дуршлаг, раскладывают на пергаменте и подсушивают. Лучше при комнатной температуре или на солнце, но можно и в духовке при 80–90 градусах с приоткрытой дверцей. Внутри они должны остаться мягкими, снаружи — чуть липкими. В конце обваливают в сахарной пудре.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие цукаты не первый год. Она заметила: если добавить кожуру яблок, структура получается плотнее, а вкус — насыщеннее. Евгения советует не сушить цукаты слишком долго, иначе они превратятся в сухари. По её словам, комнатная сушка даёт более правильный результат, чем духовка. Ещё одна идея — добавить корицу, гвоздику или мяту для аромата. А если тыква попалась суховатая, смело доливайте воду: сироп всё равно уварится.

Вывод

Цукаты из тыквы — простой способ сохранить урожай и получить полезную замену конфетам. Минимум усилий, максимум удовольствия.

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