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Внешность как редкость: почему китайцы любят фотографироваться с русскими людьми

Опубликовано: 6 июня 2025 13:30
китайцы
Внешность как редкость: почему китайцы любят фотографироваться с русскими людьми
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

Особенно азиаты удивляются светловолосым людям и космонавтам.

Если вы хоть раз бывали в Китае или местах, которые популярны среди азиатских туристов, например, в Москве или Петербурге, то, возможно, замечали одну интересную вещь: они часто проявляют живой интерес к людям европейской внешности.

Они подходят, улыбаются, фотографируются, особенно с детьми. От чего такой интерес? И как на него реагировать? Разбираемся вместе с экспертом.

Китайцев удивляет наша внешность

Главное, что стоит понять — это не какая-то политическая игра или желание сделать эффектное фото для соцсетей. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», что для них увидеть человека с европейскими чертами лица — это как встретить что-то необычное и интересное.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«Для китайцев в целом Россия просто интересна из-за своей природы, культуры, истории, им это нравится. Когда наш российский турист приезжает в Китай, местные действительно могут реагировать очень бурно, просить сфотографироваться, потому что для них наша европейская внешность очень интересна, красива и необычна. Допустим, если вы находитесь в какой-то провинции, где не так много туристов, как, например, в том же Шанхае, то здесь еще больше будет интерес к вам, особенно если вы, допустим, светловолосые или у вас голубые глаза», — рассказывает эксперт.

Русский космонавт

По словам тур-оператора, в Азии в основном все черноволосые и карими глазами, смуглой кожей. Поэтому такой интерес обоснован именно необычной для них внешности.

«Если вы известный космонавт или как-то относитесь к российской космонавтике, и китайцы об этом узнают, то к вам еще более повышенный спрос будет, потому что для них освоение космоса — это достаточно весомая история, и они этим очень интересуются», — говорит Наталья.

В последние годы поток туристов из Китая в Россию стремительно растет. Особенно популярны такие направления, как Москва, Санкт-Петербург и Русский Север с его сиянием и природой. Поэтому, если на улице к вам подошел человек с азиатской внешностью, то не отталкивайте его, а проявите гостеприимство и сфотографируйтесь.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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