«Вообще никуда не примут»: мошенники придумали новую схему против абитуриентов

Бывшие школьники сейчас очень уязвимы, и мошенники этим пользуются.

Летнее время — это «горячая пора» не только для абитуриентов, но и для мошенников, которые с каждым годом придумывают все новые способы обмана выпускников.

Сначала злоумышленники тиранили школьников во время ЕГЭ, а теперь в разгар вступительной кампании в вузы.

Они придумали новую хитрую схему, нацеленную на абитуриентов и их родителей. Рассказываем, как это работает и как не попасться на удочку аферистов.

Как действует новая схема мошенничества?

Мошенники звонят выпускникам школ и представляются сотрудниками приемных комиссий престижных вузов.

Они сообщают, что у абитуриента есть высокие шансы поступить на бюджетное место, но для этого нужно срочно перейти по ссылке, которую они присылают в сообщении или по электронной почте, сообщают РИА Новости.

Эта ссылка ведет на поддельный сайт, который почти полностью копирует официальный портал «Госуслуг». Цель — заставить абитуриента ввести логин и пароль от своей учетной записи.

После этого мошенники получают доступ к личным данным, а иногда и к банковским счетам жертвы.

Если абитуриент отказывается переходить по ссылке или вводить данные, мошенники не останавливаются и начинают угрожать, что его «вообще никуда не примут».

Они могут вести себя агрессивно, пытаясь запугать и заставить выполнить их требования.

Почему абитуриенты становятся жертвами?

Стресс, связанный с экзаменами и поступлением, а также желание попасть именно в выбранный вуз, делают молодых людей и их родителей уязвимыми.

Мошенники этим активно пользуются, обещая «гарантированное» поступление, которое в реальности невозможно получить без олимпиады или вступительных испытаний.

Какие еще схемы мошенничества встречаются?

Помимо звонков и фишинговых сайтов, мошенники создают поддельные аккаунты сотрудников приемных комиссий в соцсетях и мессенджерах, предлагают «купить» бюджетное место или «ускорить» поступление за деньги.

Часто просят перевести предоплату или предоставить личные данные, включая паспортные данные и реквизиты банковских карт.

Есть случаи, когда мошенники звонят студентам и просят включить демонстрацию экрана, чтобы «помочь» с регистрацией в учебных системах.

Получив доступ, они могут оформить кредиты или совершить другие мошеннические операции от имени жертвы.

Как защититься от мошенников?

Действия Пояснение Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на сайтах, которые вызывают сомнения Настоящие приемные комиссии не просят пароли от «Госуслуг» или банковские данные по телефону или в сообщениях Не доверяйте никаким устным гарантиям, «особых» условий не существует Поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, олимпиад или вступительных испытаний Не верьте, если пишут с предложениями «ускоренного» поступления или «закрытых» списков Даже не отвечайте на такие сообщения При обращении к вам из вуза проверяйте официальные сайты и контакты Если сомневаетесь — звоните напрямую в приемную комиссию, а не по номерам из сообщений или звонков

При подозрении на мошенничество сразу сообщайте в полицию и в приемную комиссию выбранного вуза для проверки информации.