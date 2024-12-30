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«Этим пользовались мошенники»: в Петербурге запретили звонки с IP-телефонии

30 декабря 2024 12:14
Мошенник в лыжной маске возле ноутбука и телефона
«Этим пользовались мошенники»: в Петербурге запретили звонки с IP-телефонии
Bulkin Sergey/ news.ru/ Global Look Press

Минсвязи приняло закон, который должен защитить россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, ограничивающее услуги IP-телефонии в России. Запрет касается передачи интернет-данных с наложением голосовой информации, что сделает невозможными звонки через интернет на мобильные и городские номера. Однако в правительстве заверили, что обычных пользователей это новшество не затронет.

Почему ввели запрет?

Решение принято на фоне увеличения случаев телефонного мошенничества, поджогов банкоматов и других инцидентов, где злоумышленники использовали подмену номеров.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен», — подчеркнули в кабмине.

Что изменится?

С 1 сентября 2025 года российские операторы связи больше не смогут предоставлять услуги IP-телефонии, позволяющие совершать звонки через интернет на стационарные и мобильные телефоны. При этом мессенджеры типа WhatsApp и Viber, где звонки не выходят на общую телефонную сеть, продолжат работу в обычном режиме.

Что дальше?

Минцифры в течение шести месяцев после вступления постановления в силу приведет нормативные правовые акты в соответствие с новым законодательством.

Таким образом, мера направлена на усиление борьбы с мошенниками, не создавая неудобств для пользователей интернет-мессенджеров, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Защита от мошенников
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