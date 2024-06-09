Как ведут себя женщины в Узбекистане: особенности, которые удивят русских

Узбекских женщин считают очень покорными, хозяйственными и молчаливыми. И хоть на дворе XXI век, в этой стране все равно остались патриархальные устои. Есть несколько удивительных особенностей в поведении представительниц слабого пола, которые точно удивят русских.

Согласно исследованиям, женщины в Узбекистане работают по 8-9 часов, а потом еще минимум четыре тратят на домашнее хозяйства и детей. Спят они мало. По статистике, 93% населения считают, что женщина должна выполнять большинство домашних обязанностей, даже если ее муж не работает. Так оно и происходит чаще всего.

Отношение к мужчинам

К мужу жены обращаются исключительно на «вы». Некоторые считают, что это еще раз подчеркивает ее не совсем радостное положение в обществе. Решает пойти ей учиться в университет или нет тоже супруг. Зачастую он против и хочет, чтобы нареченная все время посвящала ему и быту.

Во время застолий в традиционной семье есть два стола. Мужчины и женщины сидят отдельно. Конечно, женщины должны накормить гостей и обслуживать мужской стол, чтобы у них все было в изобилии. Сами жены считают это правильным, якобы поговорить мужчинам и женщинам совершенно не о чем. У них разные интересы. В России с таким явно бы не согласились.

Источник фото: Legion-Media

Чаще всего на рынках тяжелые пакеты тоже носят женщины. Мужчины просто платят за продукты и идут с гордо поднятой головой. Есть еще одна интересная деталь, которую заметили туристы.

«Был когда-то в Ургенче. Зашел в магазин, в очереди женщины сразу расступились, чтобы я был впереди. Оказывается, там никогда мужчины не стоят в очереди, женщины их всегда пропускают», — пишут путешественники в Сети.

Свадьба и брак

Замуж женщины в Узбекистане сейчас выходят примерно в 20-22 года. После 24 она считается старой девой. Забеременеть ей надо через месяц, максимум два после обручения, иначе люди будут считать ее бракованной.

«После свадьбы невестку запирают дома, часто не разрешают ездить к родителям, могут заставлять делать всю черную работу по дому, стирать вручную всю одежду, включая одежду братьев и сестер мужа», — рассказывают россияне, живущие в Узбекистане на ПМЖ.

Источник фото: Legion-Media

А еще женщины не имеют права гулять одни. Их обязательно должен сопровождать родственник, ну, и мирятся они с многоженством. Официально оно запрещено, но мужья все равно выбирают себе негласно вторую жену. Первая считается для родителей, а вторая — для любви.

Источник фото: Legion-Media